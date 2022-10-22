中國觸手伸進法國空軍 利誘前飛行員訓練航艦作戰

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（中央社記者曾婷瑄巴黎22日專電）英國傳出退役飛行員遭中國重金吸收後，費加洛報獨家揭露，北京也在利誘法國退役飛行員，以訓練解放軍如何在航空母艦上起降飛機，並學習北約空軍的戰略。據悉已吸收多位法籍教練。

日前英國國防部表示，北京正招募英國退役飛行員為中國政府訓練解放軍，費加洛報（Le Figaro）21日也獨家揭露，中國也將手伸進法國，正在以金錢利誘退役飛官。

今年4月，一支短片在社群網站上瘋傳，畫面中解放軍空軍飛機在安徽霍山墜毀，兩名飛行員跳傘成功，一位是中國飛行員，另一位則是外籍人士。中國飛行員打電話報告緊急情況，並向錄影中的現場民眾解釋：「我是中國人，他是我們教練，別拍照」。

珍貴外流影片讓外界注意到中共招募外籍人士訓練中國軍隊的狀況，據費加洛報指出，影片中的外籍教練帶有法文口音，並證實這名和中國「學員」一起逃脫險境的外籍教練確為一名法國空軍資深退役軍官，是中國重金聘請的「傭兵」，以加速中國軍隊訓練，並向解放軍傳授北約空軍所採用的戰略。

費加洛報訪問到一名曾在法國航空母艦戴高樂號（Charles de Gaulle）超級軍旗式（Super Etendard）戰鬥機上服役的海軍飛行員法蘭索瓦（François），他指出，中國大規模的招募正如火如荼的進行，並表示自己也曾被中國透過一間位於南非的神祕中介公司接洽。

法蘭索瓦坦言，「報酬非常吸引人。他們想找合格的教練指導如何在航艦上降落」。南非測試飛行學院（Test Flying Academy of South Africa, TFASA）提供的合約月薪稅內約兩萬歐元，需要他赴中國3年教導學員，「我差點就想試試看，這種機會可不常有」。

根據費加洛報獲得的資訊，過去幾年來已有數名戰鬥機飛行員在中國服務，其中也包含一位戰略空軍的退役飛行員。

專業人士指出，中國的空軍傭兵隊伍以英國人最多，天空新聞網（Sky News）18日揭露，有30多名戰鬥機或英國皇家空軍（Royal Air Force）退役飛行員都成為中國空軍教練，消息在英國引發熱議。

英國國防部長回應，這是「嚴重的威脅」，他要求這些飛行員停止訓練中國軍隊，並計劃加強軍隊的保密條款。法國國防部目前仍未對此議題作出任何回應。

中國軍力快速成長，已擁有航空母艦戰隊，野心勃勃想挑戰美國海軍在太平洋的地位，而法國人也成了中國軍隊的選擇之一，尤其是法國飛官掌握在航艦上彈射式起飛與降落的精細技巧。

中國第三艘航艦福建號就裝備有電磁起飛彈射器，這個技術只有美國使用，法國也即將採用；英國則是自80年代就改用垂直起飛的獵鷹式攻擊機（Harriers）。法蘭索瓦表示，「不過中國是無法接洽美國人的，因為他們的情報系統極度警覺」。

中共總書記習近平重申「統一」台灣的重要性，必要時將訴諸「武力」。據中國軍事雜誌「兵工科技」，中國解放軍未來10年間需培育額外100到150名海軍飛行員，以搭配新加入的航艦艦隊，但仍面臨許多難題，其中除了技術挑戰外，海軍航空對中國來說更是未知領域，因此，向西方國家尋求教練就成了中國採取的解決方式。

法蘭索瓦指出，「這是個挑戰，但也非無法克服。召募外國教練能加速學習，也能知道我們如何戰鬥」。

經過長時間猶豫，法蘭索瓦最終仍是拒絕了北京的邀約。首先，因為他對中國情報觸手有所懷疑，所以「怕惹上麻煩」。再者，則是因為愛國意識，「這是道德選擇。我們單位常有證據指出，中國是敵對勢力。我們不屬於同一陣營」。（編輯：黃自強）1111022