日圓疑受干預一度升至145 日政府不評論

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本政府21日盤中干預日圓匯率，日圓一度回升，今天上午8時30分（台灣時間7時30分）許，外匯市場在幾分鐘內急漲4日圓。市場人士認為日本政府可能再度干預，但日本政府對此不評論。

日本放送協會（NHK）報導，21日美國紐約外匯市場日圓行情跌至1美元兌151.90日圓之後，日本政府及日銀進行市場干預，日圓行情來到1美元兌約144日圓，突然上漲了逾7日圓，之後，外匯市場出現日圓拋售。21日收在147.64日圓兌1美元。

今天外匯市場日圓行情開低，早盤一度跌至1美元兌149.70日圓，但8時30分，日圓突然上漲，一度來到1美元兌145.28日圓，行情急遽變動。

市場相關人士認為，今天上午日圓貶值後，突然上漲，可能是日本政府與日銀繼上週末之後，再度進場干預。

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對於是否進行市場干預一事，日本財務大臣鈴木俊一今天上午在財務省（相當於財政部）對媒體表示，會嚴格因應市場上的投機行為。至於是否進行市場干預，不予評論。

日本財務官神田真人今天上午8時50分左右在財務省對媒體說：「對於是否進行市場干預，完全不評論，不過我已說過，對於市場的過度變動，我們是24小時、365天都會適當的做因應，今後也如此。」（編輯：韋樞）1111024