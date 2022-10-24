俄占赫松州成立民兵組織 尼古拉耶夫遭俄飛彈攻擊

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圖為23日尼古拉耶夫居民檢查被俄軍導彈擊毀的公寓陽台。（路透社）

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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）俄羅斯當局在烏克蘭南部赫松州扶植的政府今天宣布成立民兵組織，並稱「赫松市所有留下的男性」皆可加入。鄰近赫松州的造船中心尼古拉耶夫昨天遭到俄軍飛彈和無人機攻擊。

路透社報導，赫松州是莫斯科上月正式併吞的烏克蘭4個州之一，基輔的部隊已在當地取得重大軍事進展。

目前俄軍已撤離赫松州前線部分地區。親俄當局希望趕在第聶伯河（Dnipro River）西岸的首府赫松市（Kherson）爆發戰鬥前，將平民疏散至俄羅斯完全控制的地區。莫斯科日前下令平民撤離赫松市。

另一方面，俄軍向烏國控制的南部城鎮尼古拉耶夫（Mykolaiv）發射飛彈和自殺式無人機，摧毀一棟公寓的頂層。

位於赫松州前線西北方約35公里處的尼古拉耶夫遭到攻擊之際，俄羅斯下令6萬人撤離赫松市，以在烏克蘭反攻行動下「拯救你們自己的生命」。

路透社記者昨天目睹俄軍飛彈摧毀尼古拉耶夫一棟公寓的頂層，惟目前尚無傷亡通報。

烏克蘭參謀總部昨天表示，在過去24小時內，烏國防空系統共擊落俄軍12架伊朗製造的見證者-136（Shahed-136）自殺式無人機。

近幾週來，烏克蘭軍隊在赫松州周邊和該國東北部持續推進，俄軍則發射更多飛彈和自殺式無人機，加強對烏克蘭民用基礎設施的攻擊。在冬季來臨前，俄軍已摧毀烏國約40%的電力系統。

俄羅斯國防部昨天表示，防長蕭依古（Sergei Shoigu）透過電話，與英國、法國和土耳其防長討論「迅速惡化的局勢」。蕭依古還宣稱烏克蘭準備使用「髒彈」進行挑釁。

對此，美、英、法3國發表聯合聲明，駁斥俄方宣稱烏國準備使用「髒彈」的指控，並警告莫斯科別用任何藉口來擴大衝突。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1111024