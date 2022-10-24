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吉力馬札羅山火勢已受控 疑人為活動惹禍

2022/10/24 20:34
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（中央社坦尚尼亞三蘭港23日綜合外電報導）東非國家坦尚尼亞當局今天表示，非洲最高峰吉力馬札羅山（Mount Kilimanjaro）發生火災逾24小時後，火勢已經控制下來。國家公園當局官員認為是人為活動肇禍。

法新社報導，這次大火始於21日晚間，地點在山的南側海拔約4000公尺處，就在登山路線的卡蘭加（Karanga）營地附近。

自然資源與觀光部長查納（Pindi Chana）發布聲明表示：「情況大致已控制下來，我們相信林火慢慢就會熄滅。」

吉力馬札羅山是坦尚尼亞東北部觀光勝地，已入列聯合國教科文組織世界遺產（UNESCO World Heritage），每年有數以萬計的登山客前往征服被白雪覆蓋的峰頂，所幸火災未造成人員傷亡。

火勢受到強風助長，數百名消防隊員、國家公園工作人員和平民出動打火。社群媒體上昨天有影像顯示，大火燒毀植被和灌木叢，並冒出陣陣灰煙。

目前還不知道火災起因，可能是登山客或尋找野生蜂蜜的人不小心引發火勢。

坦尚尼亞國家公園當局官員巴狄赫（Herman Batiho）說，他很「肯定」是非法盜獵或本地人採集蜂蜜等人類活動所造成。

當地2020年10月也曾發生火災，火勢延續一個星期，燒毀95平方公里山林。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1111024

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