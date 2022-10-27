墨西哥32州全數批准同性婚姻 最高法院：愛就是愛

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（中央社墨西哥市26日綜合外電報導）墨西哥塔茅利巴斯州的議員今晚表決，通過同性婚姻合法化的議案，成為墨西哥32州中最新一個批准同性婚的州。

美聯社報導，修改塔茅利巴斯州（Tamaulipas）民法的議案是以23票贊成、12票反對與2票棄權通過，支持同性婚的群眾爆出一陣歡呼聲，高喊「沒錯，我們可以！」（Yes, we can!）。

塔茅利巴斯州議員審議時，支持與反對同性婚的兩派陣營相互叫囂，議員最後移到另一個會議廳完成辯論與投票。

墨西哥最高法院（Supreme Court of Justice of the Nation）主席沙爾狄瓦（Arturo Zaldivar）樂見塔茅利巴斯州通過同性婚，他在推特（Twitter）發文說：「巨大的彩虹高掛整個國家，彰顯所有人的尊嚴與權利。愛就是愛。」

昨天，墨西哥南部格瑞羅州（Guerrero）批准另一個允許同性婚的類似法案。

2015年，最高法院裁定州法律阻擋同性婚姻違憲，但一些州是經歷了數年，才頒布符合這項裁決的法律。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1111027