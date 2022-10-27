俄國會下院通過同性戀宣傳法修正案 禁止範圍擴大

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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯國會下議院國家院 （Duma）今天通過惡名昭彰的2013年「同性戀宣傳法」修正案，將原本禁止宣傳對象，從未成年擴大至成年人，莫斯科在侵烏之際，加強推動國內保守力量。

譴責2013年同性戀宣傳法的人權運動人士指出，此舉基本上是將任何同性戀伴侶的行動，或公開提及同性戀伴侶者入罪。

此案仍需由俄羅斯國會上議院聯邦院（Federation Council）通過，並交由俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）簽署成為法律。

法新社報導，原始的2013年法律規定禁止對未成年進行當局認定的「同性戀宣傳」，修正案則擴及至俄羅斯所有的成年人。

新條文明定禁止在媒體、網路、廣告、文學和電影的「同性戀宣傳」。

這項修正案將「否認家庭價值」入罪，其中一條文禁止可能「導致未成年人想要改變性別」的宣傳。

根據法案內容，觸法的外國人將被驅逐出境。

俄羅斯官員之前敦促國會通過這項法案，在莫斯科部隊在烏克蘭打仗之際，將這項法案描繪成和西方文明衝突的一部分。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111027