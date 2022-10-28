英相蘇納克搞定國內優先 不出席氣候峰會挨轟

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（中央社倫敦27日綜合外電報導）英國新任首相蘇納克在發言人今天宣布因「國內要務在身」將不克出席11月的在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）後，引發外界批評。

法新社報導，英國是去年聯合國氣候峰會COP26主辦國，當時會議還強調在各國因難以達成減碳目標而批評日增之際，全球領導人與會共商氣候變遷的重要性。

就在英國宣布 蘇納克 （Rishi Sunak）不出席今年氣候峰會的同一天，聯合國才警告若依當前各國所提氣候承諾，全球在本世紀末恐出現災難性的攝氏2.6度升溫。

2015年巴黎氣候協定的目標，是各國設法讓本世紀末全球氣溫增幅，相較工業化時代前不增加超過攝氏2度，最理想是控制在1.5度以內。

蘇納克是英國2個月內第3位首相，25日才上任接替僅主政不到7週的前手特拉斯（Liz Truss），英國媒體表示，特拉斯本排定出席COP27會議。

蘇納克的發言人今天告訴媒體：「由於秋季預算案前置作業等國內政務緊迫，預計首相將不克出席COP27」；英國當局預定11月17日公布財政預算案。

首相官邸堅稱蘇納克「絕對支持」COP27，否認他對氣候危機的重視度有所減少。但蘇納克不與會消息一出，立刻遭受反對派政治人物及環團砲轟。

英國前工黨領袖、現為黨內氣候與能源影子大臣的米勒班（Ed Miliband）說：「這是氣候領域領導統御的巨大失敗…我們曾是COP26的主辦國，但現在英國首相甚至懶得出席。」

他指責蘇納克未能理解「因應氣候危機不只關係到我們的聲譽和國際地位，也關係著減少支出、就業和能源安全的機會」。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111028