蘇納克就任英相後首場演說 矢言著重經濟穩定

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）英國新首相蘇納克（Rishi Sunak）今天發表就任後第一場演說，除表示會改正前首相特拉斯（Liz Truss）犯下的錯誤，並承諾會把經濟穩定與信心，作為自己的施政核心。

現年42歲的蘇納克昨天成為執政的保守黨新任黨魁，並於今天成為英國國王查爾斯三世（King Charless Ⅲ）登基後任命的第一位首相。印度裔的蘇納克不僅是英國史上第一個非白人首相，也是超過200年來最年輕的一位。

根據英國廣播公司（BBC），蘇納克今天表示：「我國現正面臨深度經濟危機。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）仍餘波盪漾。」

蘇納克說，特拉斯希望改善國家經濟成長並沒有錯，這是「一項崇高目標」，他很欽佩特拉斯努力不懈地創造改變，但她「犯下一些錯誤」，而自己被選為保守黨黨魁和首相，就是要來改正前人的一些過錯，「那項工作將即刻展開」。

蘇納克說，他在任職財相期間，盡力透過無薪假等計畫來「保護人民與企業」，「我將帶著相同的同理心，來面對當前的挑戰」，並表示不會債留子孫。

蘇納克說，「我不會光說不練，而是會用行動來團結我國」，他還承諾會日以繼夜服務人民。

蘇納克說，他的政府在每一層面都會表現出正直、專業，以及負責的態度，「信任得靠爭取，而我將爭取你們的信任」。

蘇納克也感謝前首相強生（Boris Johnson）任內的「了不起成就」，他會珍惜強生的溫暖與慷慨精神。

蘇納克並承諾，將加強國民保健署（NHS）和學校教育、讓大街小巷更加安全、管控國家邊界、保護環境、支持國軍以及升級計畫。

他表示，他知道發生COVID疫情和烏克蘭戰爭後，此刻時局有多艱難，也知道現在得要恢復人民的信心，但他「不會被嚇倒」。

蘇納克說，他準備好帶領國家「走向未來」，把人民的需求置於政治之上，並將打造一個保守黨歷代最出色的政府，「團結起來，我們就能達成了不起的成就」。

特拉斯上任短短49天就宣布下台，她在離開唐寧街首相府時祝福蘇納克「一切順利」，還說她依然堅信英國必須「大膽」面對眼前的挑戰。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1111025