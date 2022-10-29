日擬建實驗潛艦 為擁有發射長程飛彈能力做準備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京29日綜合外電報導）日本政府為擁有可發射長程飛彈的潛艦，已就新建一艘用來驗證相關技術課題的「實驗艦」進行協調，預料在今年底前修訂的防衛計畫大綱內寫入這項研發方針。

日本讀賣新聞報導，不只一名日本政府相關人士透露，如果未來能推動到實戰部署階段，也有可能在潛艦上配備正就採購一事向美方探詢意向的戰斧巡弋飛彈。

日本政府出於自衛目的，正以擁有破壞敵方飛彈發射據點等設施的反擊能力為目標。作為手段之一、可攻擊地面目標的長程飛彈，目前方向以日本陸上自衛隊的「12式陸基反艦飛彈」改良型及戰斧巡弋飛彈為主力。

至於飛彈發射載具雖考量使用車輛、水面艦及航機，但都有可能被對方所偵測；為提高對敵嚇阻力，日方認為有必要增加匿蹤性更高的潛艦作為選項。

實驗艦計畫最快2024年度著手設計，並花數年時間建造。至於飛彈發射方式，正在檢討從潛艦艦體上方垂直發射及跟魚雷一樣水平發射兩種方案。基於在實驗艦上進行的試驗，將在10年內做出是否進行實用化的最後判斷。

海上自衛隊現役潛艦主要配備魚雷及短程反艦飛彈，最先進的大鯨級潛艦雖然配備反艦及對地兩用飛彈，但射程不過250公里左右。若戰斧巡弋飛彈也可以從潛艦發射，射程將超過1250公里。

目前擁有可發射長程對地飛彈潛艦的國家，包括美國、英國、法國、中國及俄羅斯等，韓國也已部署可發射彈道飛彈的潛艦。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1111029