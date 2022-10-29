巨型黃色小鴨漂離緬因州港口 隨風流浪30多公里

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（中央社緬因州奧古斯塔29日綜合外電報導）一隻巨大的充氣黃色小鴨本週再度出現於美國緬因州（Maine）的貝爾法斯特港，但不久後就不敵強風脫離繫泊處開始漂流，如今已流浪30多公里。

美國通訊社合眾國際社（UPI）報導，貝爾法斯特港（Belfast Harbor）去年就出現一隻巨型充氣黃色小鴨，胸前寫著「喜樂」（Joy）一字，顯然是一項藝術計畫。

本週貝爾法斯特港再度出現一隻類似的充氣黃色小鴨，但胸前字樣改為「更大的喜樂」（Greater Joy）。

一名港務當局官員證實，10月27日中午左右，這隻充氣小鴨在強勁風勢下脫離繫泊位置，並開始朝港口外漂流。

這名官員告訴WCSH電視台：「我們真的開船出去想抓住它，但繩索都套不住。風真的太大了，我們沒辦法把它拉回來。」

其後有人通報在緬因州的藍丘（Blue Hill）海邊看到這隻黃色小鴨，它已經漂流大約20英里（約32公里）。截至28日下午，小鴨還在海上漂蕩。

無論是去年或今年的黃色小鴨，究竟是誰放在貝爾法斯特港，至今仍是個謎。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1111029