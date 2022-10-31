鞏固關係 中國加強金援索羅門群島和吉里巴斯

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（中央社澳洲伯斯31日綜合外電報導）儘管澳洲仍是對太平洋地區提供援助的主要國家，中國注入索羅門群島（Solomon Islands）和吉里巴斯（Kiribati）的資金越來越多。

澳洲聯合新聞社（AAP，澳聯社）報導，深入研究太平洋地區的援助活動顯示，中國對該地區投入資金於2016年達到高峰，而後至2021年持續下降。

但中國目前正針對索羅門群島和吉里巴斯的新開發項目提供資金。索羅門群島和吉里巴斯是與台灣斷交轉而投向北京的太平洋國家中最近的兩個。這兩個國家在2019年和台灣斷交，轉而和中國建交。

雪梨「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）報告稱：「在這兩個國家，來自中國規模可觀的新資金已取代台灣原有的支援。」「中國並沒有放棄利用開發援助來鞏固重要關係。」

報告中表示，自2008年以來，澳洲提供太平洋區域的援助占總額的40%，其次是紐西蘭的8.6%，以及日本和中國各為8.5%。中國提供的援助主要是基礎建設的貸款。

索羅門群島和吉里巴斯政府的一些行動引起關切。索羅門與中國簽署了一項安全協議，並對批評北京的記者發出恫嚇，吉里巴斯的法治則受到威脅，政府將那些作出不利於政府判決的法官停職。

澳洲反對黨外交事務發言人、前澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）告訴澳聯社，該地區特別引發關注的領域包括各項民主原則，好比新聞自由。

他說：「重要的是我們能夠盡可能緊密合作，以確保那些希望在經濟發展的同時也能推進民主的太平洋國家，有能力這樣做。」

「如果對媒體進行不當的限制，或選舉進程和民主進程正在減少，澳洲當然應該提出這些擔憂。」

現為國會參議員的伯明罕表示，需要以尊重的方式進行溝通，承認主權國家有權選擇自己的道路。但他說，澳洲應該「為在該地區舉行自由、公平和安全的選舉，盡可能提供各國所歡迎的支持」。

澳洲最近協助巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）舉行選舉，且正在尋求達成一項安全協議，讓兩國國防人員更緊密合作。

儘管澳洲國防軍和聯邦警察部署130多名人員協助巴布亞紐幾內亞選舉，暴力和其他問題仍然存在。不過澳洲堅持認為，任何選舉相關事務都需要由當地法律和機制處理。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示：「我們期待在我們籌畫未來活動時，繼續建立這種關係。」（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1111031