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美國主辦反勒索軟體會議 37國13企業參與

2022/10/31 19:07
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）白宮將於今、明兩天主辦第二屆反勒索軟體倡議（Counter-Ransomware Initiative）會議，將有37國與13個國際企業的代表參加，討論因應勒索軟體和其他網路犯罪的日增威脅。

法新社與路透社報導，美國官員30日告訴記者，去年會議基於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情於線上舉辦，今年各國官員將齊聚華府展開討論。

這次實體會議新增7國參與，也是首次集合來自多個不同私營部門的代表。

參與會議的企業包括美國科技巨頭微軟（Microsoft）、德國集團西門子（Siemens），以及印度的塔塔集團（Tata）。

勒索軟體攻擊通常針對企業或政府電腦系統，除非支付贖金（通常以加密貨幣形式）否則就無法恢復系統。這名官員指出，這類攻擊「愈來愈難應對」。

這位要求匿名的官員表示：「我們看到勒索軟體攻擊發展的速度與精密程度，都超過我們的恢復速度。」

官員表示，白宮希望藉這次會議讓各參與國「制定一套受全球認可的網路規範，以打擊勒索軟體犯罪威脅，並追究犯罪者的責任」。

官員表示，參與各方明天將在會議後發表聯合聲明，包括承諾加倍施壓俄國，以及其他勒索軟體犯罪者藏身的國家。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1111031

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