歡度萬聖節 東京澀谷湧入人潮警察忙維安

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（中央社記者楊明珠東京31日專電）鑑於日前韓國首爾梨泰院發生多人死傷的踩踏事故，每逢萬聖節就會湧入大批人潮的東京JR澀谷車站前，這兩天警察加強維安。澀谷區區長長谷部健呼籲變裝者勿到澀谷鬧事。

東京JR澀谷車站前繼昨天週日、在萬聖節這天晚間湧入許多變裝的民眾前來。今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩和，日本時隔3年開放邊境管制措施，這兩天到澀谷想歡度萬聖節的人潮和疫情前一樣多，也可看到很多外籍人士面孔。

鑑於29日晚上韓國梨泰院發生踩踏事故，日本首相岸田文雄今天在推特（twitter）發文寫道：「萬聖節有些地方會有人潮聚集的情況，希望大家要注意自己身邊的安全，好好享受節日。」岸田言及首爾梨泰院踩踏事故、印度吊橋崩落事故，他表示，韓國和印度相繼發生人群擁擠造成傷亡事故，讓人感到很遺憾。

擔憂澀谷可能出事的澀谷區長長谷部今天發聲明表示，對於首爾的踩踏事故表達哀悼之意，很擔心澀谷也會發生同樣的事故，希望民眾到澀谷是來吃吃喝喝、看電影或到表演場內觀賞，如往常一般，但呼籲那些變裝要來壓馬路、拍照者勿在澀谷喧鬧、佇足，一定要守規矩。他還呼籲，想湊熱鬧者就盡量別來。

澀谷區公所今天下午6時（台灣時間5時）起至11月1日清晨5時，限制民眾在澀谷車站周邊的道路、公園等街頭喝酒，並且呼籲周邊的超商、零售店等盡量勿販售酒品。此外，民間的保全公司、澀谷區職員在街頭加強巡邏，輔導民眾不要在街頭飲酒、抽菸或拉客。

掌管東京警務的警視廳派出警察機動隊、「DJ警察」維安。不論是在有「全世界最繁忙的十字路口」之稱的澀谷站前十字路口或商店街都可看到大批警察忙著疏導。

澀谷中心街的振興公會理事長小野壽幸對日媒表示，這兩天湧至的人潮比預期的多，感受到危機感。澀谷和首爾的梨泰院一樣有很多狹窄的小巷，想到疫情前澀谷車站周邊擁擠混亂的情況，感覺澀谷也很有可能發生和梨泰院同樣的踩踏事故。

他說，澀谷區公所、警察都會採取對策，但萬聖節不是有什麼團體舉辦活動，而是群眾主動聚集，商店街也感到苦惱。他認為中央政府、東京都政府都應思考對策。

梨泰院發生踩踏多人傷亡的事故，昨晚變裝、在澀谷街頭狂歡的日本年輕人被中央社記者問及此事時說，當然會怕，但是日本比較和平，且有警察維安，不會發生那樣的事。（編輯：黃自強）1111031

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，日本今年時隔3年萬聖節氣氛濃。東京JR澀谷車站前10月30、31日晚間湧入大批民眾，有些人享受變裝樂趣。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月31日

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，隨著日本政府大幅放寬邊境管制，東京街頭外國人面孔漸多。萬聖節前後，東京JR澀谷車站前人潮多，可見到外國人變裝。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月31日

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，東京時隔3年萬聖節氣氛濃厚，很多人享受變裝樂趣，東京澀谷車站附近的店家販售狐頭飾、蜘蛛超人頭套等飾品熱賣。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月31日