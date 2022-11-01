霍亂肆虐黎巴嫩 WHO警告：當地疫情迅速蔓延

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（中央社貝魯特31日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天警告說，致命的霍亂疫情正在黎巴嫩「迅速」蔓延，當地延續許久的經濟危機和脆弱不堪的基礎建設更是讓情況雪上加霜。

法新社報導，黎巴嫩數十年來首次爆發霍亂，從10月上旬開始的疫情是從鄰國敘利亞傳來。

世衛組織駐黎巴嫩代表阿布貝卡（Abdinasir Abubakar）表示：「黎巴嫩局勢脆弱不堪，這個國家已經疲於應對其他危機，還有長期的政治和經濟情勢惡化。」

世衛組織透過聲明指出，從10月5日以來，黎巴嫩已通報超過1400起疑似病例，其中包括381起確診病例、17起死亡病例。

聲明提到，雖然疫情最初僅侷限在貧困的北部地區，但已經「迅速蔓延」到黎巴嫩各地。

世衛組織還表示，已經幫助資金短缺的黎巴嫩取得60萬劑疫苗。

霍亂是由產毒性O1及O139血清型霍亂弧菌所引起的急性細菌性腸道傳染病，感染症狀為腹瀉、嘔吐和快速脫水，若患者未能及時接受適當治療，有可能因嚴重脫水和休克而死亡。（譯者：陳彥鈞）1111101