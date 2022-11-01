以色列大選登場 尼坦雅胡拚回鍋、拉皮德盼留任

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（中央社耶路撒冷1日綜合外電報導）以色列今天舉行4年內第5度大選，鷹派前總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）力拚回鍋，所屬政黨民調略為遜色的看守總理拉皮德（Yair Lapid）則試圖保住大位。

這次選舉起源於所謂「變革派」聯盟的瓦解，這個聯合8個不同政黨的聯盟，去年成功推翻前總理尼坦雅胡創紀錄的12年任期，並由領導人班奈特（Naftali Bennett）接任總理，但最終未能帶來政治穩定。

以色列人在格林威治時間20時前完成投票後，各方陣營將為建立聯盟，進行複雜的討價還價。

看守總理拉皮德正尋求保住總理大位，他所屬的未來黨（Yesh Atid）在民調中，稍微落後於支持尼坦雅胡的右派「聯合黨」（Likud）。

曾是電視主播的拉皮德昨天誓言繼續未竟之業，並預測「我們會以自己所知的唯一方式贏得大選，也就是比其他人付出更多努力」。

尼坦雅胡正因涉嫌貪汙和背信受審，他在一輛防彈的競選巴士上向黨的鐵桿支持者發表談話時，試圖說服他們，只有他能保證國家安全。他說：「我請求你去找你的所有朋友、鄰居和親戚，要他們出門投票。」

無論誰被任命組建政府，都需要多個小黨派支持，才有機會取得過半所需的61席。

極右派領袖班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）可能成為幫助尼坦雅胡重返總理大位的關鍵人物，因為他的宗教錫安主義者黨（Religious Zionism）最近幾週氣勢強勁，有機會在選舉中拿下第3多選票。

班吉維爾曾因針對阿拉伯人的仇恨言論面臨數十項指控，但他辯稱「是為了拯救國家」。

生活成本一直是這次選舉的熱門話題，但自2019年4月以來反覆舉行的選舉中，很少有選民改投他人。

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最近幾個月，阿拉伯裔陣營內部進一步分裂，分成3派參選，此舉恐削弱這個少數群體在議會中的代表性，這種情況也令許多阿拉伯裔以色列人感到沮喪，可能降低他們的投票率。阿拉伯裔以色列人約占總人口的20%。

阿拉伯裔政黨聯盟「和平民主陣線─阿拉伯復興運動」（Hadash-Taal）人士杜梅-蘇雷曼（Aida Touma-Suleiman）告訴法新社：「我們首先需要更努力說服人們出門投票…挫折感雪上加霜。」（譯者：張茗喧/核稿：楊昭彥）1111101