衣索比亞內戰落幕 政府與叛軍同意永久停止敵對

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衣索比亞政府談判代表胡笙（左2）與泰格瑞省當局發言人芮達（右）2日簽署「永久停止敵對活動」協議。（路透社）

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（中央社普勒托利亞2日綜合外電報導）衣索比亞政府今天與泰格瑞省（Tigray）地方勢力簽署協議，同意永久停止敵對活動。這場內戰持續2年，造成數千人死亡、數百萬人流離失所、數十萬人面臨饑荒。

路透社報導，非洲聯盟（African Union）斡旋的正式和平談判在南非首都普勒托利亞（Pretoria）展開僅1個星期後，雙方代表簽署「永久停止敵對活動」協議。

非盟調解小組負責人奧巴山約（Olusegun Obasanjo）在儀式上說：「衣索比亞衝突雙方已正式同意停止敵對行動，並有系統、有序、平順且協調地解除武裝。」

曾任奈及利亞總統的奧巴山約表示，這份協議也涵蓋「恢復法律和秩序、恢復服務、不受阻礙地取得人道主義物資、保護平民」。

原本各界沒想到雙方這麼快就達成協議。今天稍早，非盟邀請媒體參加其所說的奧巴山約簡報會，簡報會比原定時間晚大約3小時才舉行，直到活動開始，大家才知道衣索比亞交戰雙方即將簽署停戰協議。

奧巴山約表示：「這一刻不是和平進程的結束，今天這份和平協議的落實，攸關協議成功與否。」他並表示，非盟高層級小組將監督協議的落實。

奧巴山約2007年卸任奈及利亞總統後，持續調停非洲各地衝突，他盛讚這項進程是針對非洲問題的非洲解決方法。

衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）也向奧巴山約等調停人致謝，他在聲明中說，政府落實協議的承諾相當堅定。

泰格瑞省當局發言人芮達（Getachew Reda）在普勒托利亞的儀式上談到當地大規模的死亡和破壞，他希望、也期望雙方都能信守承諾。

美國也樂見交戰雙方達成協議，也表示願意改善與衣索比亞的關係。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示：「我們樂見今天在普勒托利亞邁向非洲聯盟『讓槍聲平息』的重要舉措。」

「我們樂見協議落實後，應能暢通地提供人道主義援助以及對平民保護。」

他也盛讚奧巴山約、前肯亞總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）以及和談東道主南非等調停人的「非凡努力」。

這場持續兩年的戰爭讓美國與傳統盟友衣索比亞關係變調，拜登政府以人權疑慮為由，取消衣索比亞對美國貿易出口的優惠。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天雖未承諾衣索比亞將重返「非洲成長暨機會法案」（African Grown and Opportunity Act），但他表示，衣索比亞政府與叛軍達成協議，「確實為美國和衣索比亞提供了機會——雙邊的機會」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111103