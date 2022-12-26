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衣索比亞政府團隊前往叛軍首府 共商落實和平協議

2022/12/26 18:33
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（中央社奈洛比26日綜合外電報導）衣索比亞政府高階代表團正前往叛軍掌控的泰格瑞省首府馬凱勒，準備與叛軍進行談判，以貫徹和平協議，結束超過2年的內戰衝突。

法新社報導，阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）當局和泰格瑞省（Tigray）叛軍於11月達成結束血腥內戰的和平協議，雙方還同意設置一個聯合監督機構，以確保各方確實遵守協議。

根據協議中的一項條款，將成立一套監督與合規機制，以讓雙方對實踐停火有信心，並可針對違反協議狀況進行處理。

政府發布的聲明指出：「本代表團是2年來首個前往馬凱勒（Mekelle）的聯邦政府高階組織。」代表團由國會下議院議長恰福（Tagesse Chafo）領軍，此行目的是就11月2日所簽協議執行狀況進行監督。

協議規定，叛軍必須繳械，在泰格瑞省重新設置聯邦當局，並開放進入當地。

據估計，這場延續2年的內戰造成慘重傷亡。美國當局表示，衣國有高達50萬人喪生；歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則稱，罹難人數超過10萬人。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1111226

#恰福
#波瑞爾
#泰格瑞省
波瑞爾
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