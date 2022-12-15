譚德塞控厄利垂亞軍隊謀殺家人 盼地區衝突早日停止

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦14日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天指控，厄利垂亞軍隊在衣索比亞泰格瑞（Tigray）地區「謀殺」他的家人。

路透社報導，厄利垂亞資訊部長格布雷梅斯克爾（Yemane Gebremeskel）並未針對上述指控回應置評請求。

譚德塞來自泰格瑞地區，曾任衣國部長。他先前屢次直言不諱地批評衣國在這場造成數以萬計人喪生、數百萬人流離失所衝突中所扮演的角色。

在日內瓦一場以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）為主題的記者會結束前，譚德塞表示，他差點取消記者會，因為他聽聞叔叔遭到「謀殺」的消息後「狀態不佳」。

譚德塞對記者說：「我希望這份（和平）協議能夠維繫，也希望瘋狂行為能夠停止。這對我來說是非常艱難的時刻，在同一起事件中還有50多人喪生。衣索比亞政府和來自泰格瑞地區的部隊已於11月同意停止敵對行動，這是個重大突破。」

然而，北邊的厄利垂亞軍隊與南邊的衣國阿姆哈拉（Amhara）地區軍隊皆未參與停火。

目擊者和人道援助人員告訴路透社，儘管已有停火協議，厄利垂亞軍隊仍不斷搶劫城鎮，同時大肆逮捕並殺害其控制城鎮的平民。

譚德塞還說，去年，他的堂兄在泰格瑞的教堂被炸毀後死亡，但未說明細節。

衣國政府反對譚德塞出任世衛祕書長的第2個任期，並指責他試圖為叛軍取得武器和外交支持；他則否認上述指控。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1111215