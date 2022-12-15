更多編輯台推薦新聞：
東部海域6.2地震 未來3天留意規模4以上餘震
生活

東部海域6.2地震 未來3天留意規模4以上餘震

受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手
政治

受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝祈禱照瘋傳
運動

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝祈禱照瘋傳

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國疫情引發退燒藥荒 王必勝：台灣原料藥儲備足
首頁 / 國際
衣索比亞內戰
新聞專題
衣索比亞內戰1/23
首頁 / 國際

譚德塞控厄利垂亞軍隊謀殺家人 盼地區衝突早日停止

2022/12/15 18:05（12/15 18:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦14日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天指控，厄利垂亞軍隊在衣索比亞泰格瑞（Tigray）地區「謀殺」他的家人。

路透社報導，厄利垂亞資訊部長格布雷梅斯克爾（Yemane Gebremeskel）並未針對上述指控回應置評請求。

譚德塞來自泰格瑞地區，曾任衣國部長。他先前屢次直言不諱地批評衣國在這場造成數以萬計人喪生、數百萬人流離失所衝突中所扮演的角色。

在日內瓦一場以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）為主題的記者會結束前，譚德塞表示，他差點取消記者會，因為他聽聞叔叔遭到「謀殺」的消息後「狀態不佳」。

譚德塞對記者說：「我希望這份（和平）協議能夠維繫，也希望瘋狂行為能夠停止。這對我來說是非常艱難的時刻，在同一起事件中還有50多人喪生。衣索比亞政府和來自泰格瑞地區的部隊已於11月同意停止敵對行動，這是個重大突破。」

然而，北邊的厄利垂亞軍隊與南邊的衣國阿姆哈拉（Amhara）地區軍隊皆未參與停火。

目擊者和人道援助人員告訴路透社，儘管已有停火協議，厄利垂亞軍隊仍不斷搶劫城鎮，同時大肆逮捕並殺害其控制城鎮的平民。

譚德塞還說，去年，他的堂兄在泰格瑞的教堂被炸毀後死亡，但未說明細節。

衣國政府反對譚德塞出任世衛祕書長的第2個任期，並指責他試圖為叛軍取得武器和外交支持；他則否認上述指控。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1111215

#譚德塞
#WHO
#衣國
譚德塞
世衛：2023年盼告別COVID-19與猴痘公衛緊急事件 近4千萬童缺打麻疹疫苗創新高 世衛憂疫情再起
WHO
日本疫情未退燒 單週新增病例連6週居全球之冠 白紙運動後中國鬆綁清零政策 WHO樂見
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
尚比亞首都郊區驚見27遺體 死者疑衣索比亞移民