北韓頻射彈挑釁 南韓美國同意延長聯合空中軍演

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（中央社首爾3日綜合外電報導）南韓空軍今天表示，由於北韓「近來頻頻挑釁」，南韓將與美國延長目前正在進行的聯合空中軍演。

法新社報導，這波演習是南韓和美國歷來最大規模聯合空中軍演，原定持續到本月4日。北韓今天又發射3枚飛彈後，南韓空軍在聲明中說：「鑒於北韓近來頻頻挑釁，聯演空軍已同意，10月31日展開的『警戒風暴』（Vigilant Storm）演習將延長。」

北韓昨天才試射20多枚飛彈，今天又再度試射。南韓軍方表示，北韓今天試射一枚洲際彈道飛彈和兩枚短程飛彈，但洲際飛彈的試射似以失敗告終。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）表示：「美國強烈譴責朝鮮民主主義人民共和國（北韓國名）試射洲際彈道飛彈。」

她表示，美國總統拜登和國安團隊持續「與我們的盟邦及夥伴密切協調評估局勢」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，北韓接連試射的行徑「明顯違反」聯合國安全理事會（UNSC）禁止發射洲際彈道飛彈的決議。

普萊斯表示，此舉顯示北韓對「鄰國、區域、國際和平安全及全球禁止核子擴散制度」構成威脅。

他說：「此舉凸顯所有國家都需要全面執行與北韓有關的聯合國安理會決議，這些決議目的在禁止北韓取得進行這些破壞穩定的試驗所需技術和材料。」

報導說，普萊斯沒有點名任何國家，但中國是北韓最大盟友和經濟夥伴。

美國5月曾以北韓恢復試射彈道飛彈為由，帶頭推動聯合國加強制裁北韓，但中國與俄羅斯當時否決這項提案。（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1111103