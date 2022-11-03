哈薩克中部煤礦發生甲烷爆炸 釀5死4傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哈薩克阿拉木圖3日綜合外電報導）哈薩克中部一座煤礦今天發生甲烷爆炸意外，造成至少5人死亡，另有4人受傷。

哈薩克緊急事務部發言人伊曼庫洛夫（Ruslan Imankulov）告訴法新社，事發地點是阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal SA）旗下一座在列寧時代就已開採的礦區， 工人「在鑽探排水井期間，氣體突然噴出，導致5名工人身亡」，另有「4人送醫治療，106人緊急疏散」。

這座礦區位於資源豐富的加拉甘達州（Karaganda）。該州州長表示，事故是由「甲烷爆炸」所引起。甲烷與足量氧氣結合後會起火燃燒。

政府調查委員會已針對可能違反安全規定的行為展開調查。

事發之後，哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）發布聲明，向「罹難者親友致上哀悼之意」，並祈願「傷者早日康復」。

哈薩克是前蘇聯加盟共和國，更是中亞地區主要經濟體，擁有大量石油、天然氣、煤炭，以及鈾、錳、鐵、鉻等天然資源。

由於設施老舊、安全措施鬆散，礦區事故在哈薩克屢見不鮮。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1111103