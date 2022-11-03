樂高越南工廠動土 估2024開始出貨

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（中央社記者陳家倫河內3日專電）樂高越南工廠今天上午動土，預計2024年開始出貨。越南媒體報導指出，樂高在越南的這座工廠投資規模達10億美元，未來將創造4000個工作機會。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，樂高越南工廠位於平陽省（Binh Duong）越南-新加坡工業園3號（VSIP 3），提案總面積約44公頃，投資金額10億美元。

報導表示，這是樂高在全球的第6家、在亞洲的第2家工廠，也是迄今為止丹麥企業在越南的最大投資提案，預計將創造4000個工作機會。

根據報導，這座工廠是樂高集團有史以來「最具可持續性的工廠」，設計以碳中和為目標。工廠屋頂將配備太陽能板，並在周邊建造一個太陽能農場。這一模式將能滿足工廠的年度總能源需求。

樂高執行長克利斯提安森（Niels B. Christiansen）表示，選擇在越南蓋新工廠有3個理由。首先，越南擁有必要的技術人員。其次，越南政府承諾，到了2050年實現碳中和，符合樂高的目標。最後，越南具有區域和國際貿易關係優勢，是前進亞太市場的良好大門。

克利斯提安森說：「工廠將為集團的銷售額貢獻多少，目前很難準確估計。但是，工廠的主要目標是服務於兒童人數仍在成長的亞太市場，因此貢獻可能是巨大的。」

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此外，這座工廠還將供應越南國內市場。克利斯提安森表示：「我們的目標是盡量把生產移到靠近消費者的地方，以減少對貨運的依賴。有了位於越南的大型工廠，希望品牌更有機會在這裡發展。」

樂高這座越南工廠是平陽省自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來的最大投資案。樂高表示，越南國內供應合作夥伴也已就定位，工廠一投產時就可馬上供應。（編輯：黃自強）1111103