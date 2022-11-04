台海緊張俄烏交戰之際 教宗警告世界瀕臨棘手險境

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（中央社巴林阿瓦里4日綜合外電報導）教宗方濟各今天在出訪與信徒建立對話時警告，全世界正瀕臨「在戰爭之風」吹襲下的「棘手險境」。此時台灣海峽等地緊張情勢已加劇。

法新社報導，現年85歲、阿根廷籍的教宗對東西方兩個「敵對集團」加以譴責，這是暗指俄羅斯入侵烏克蘭所形成的僵局。他是在巴林對話論壇（Bahrain Forum for Dialogue）向宗教領袖發表談話時，作出這番評論。

他說：「我們持續發現自己瀕臨棘手險境，而我們不希望掉落其中。」在場聽眾包括巴林國王以及埃及開羅阿茲哈清真寺（Al-Azhar）大伊瑪目泰耶伯（Sheikh Ahmed al-Tayeb）。

這座清真寺是伊斯蘭教遜尼派的知識寶庫，教宗稍後將會晤泰耶伯。

教宗在談話中說：「我們似乎目睹了一個戲劇化的幼稚場景，那就是在人類花園中，我們不去開墾四周，而是放火、射飛彈和丟炸彈。」

在教宗此次出訪的同時，烏克蘭戰事已進入第9個月，朝鮮半島和台海緊張情勢也已加劇。（譯者：張佑之/核稿：何宏儒）1111104