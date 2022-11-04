更多編輯台推薦新聞：
賽揚強投魏蘭德收生涯世界大賽首勝 率太空人聽牌
運動

賽揚強投魏蘭德收生涯世界大賽首勝 率太空人聽牌

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒
國際

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

台海緊張俄烏交戰之際 教宗警告世界瀕臨棘手險境

2022/11/4 22:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴林阿瓦里4日綜合外電報導）教宗方濟各今天在出訪與信徒建立對話時警告，全世界正瀕臨「在戰爭之風」吹襲下的「棘手險境」。此時台灣海峽等地緊張情勢已加劇。

法新社報導，現年85歲、阿根廷籍的教宗對東西方兩個「敵對集團」加以譴責，這是暗指俄羅斯入侵烏克蘭所形成的僵局。他是在巴林對話論壇（Bahrain Forum for Dialogue）向宗教領袖發表談話時，作出這番評論。

他說：「我們持續發現自己瀕臨棘手險境，而我們不希望掉落其中。」在場聽眾包括巴林國王以及埃及開羅阿茲哈清真寺（Al-Azhar）大伊瑪目泰耶伯（Sheikh Ahmed al-Tayeb）。

這座清真寺是伊斯蘭教遜尼派的知識寶庫，教宗稍後將會晤泰耶伯。

教宗在談話中說：「我們似乎目睹了一個戲劇化的幼稚場景，那就是在人類花園中，我們不去開墾四周，而是放火、射飛彈和丟炸彈。」

在教宗此次出訪的同時，烏克蘭戰事已進入第9個月，朝鮮半島和台海緊張情勢也已加劇。（譯者：張佑之/核稿：何宏儒）1111104

方濟各
陳建仁訪教廷3度與教宗握手寒暄 教宗：我認識他 尼加拉瓜主教被拘留 教宗方濟各表達關切
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族