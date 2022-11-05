美智庫：衛星影像顯示北韓列車入俄 疑供軍火

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）華府智庫「北緯38度」表示，美國2天前宣布掌握平壤秘密向俄羅斯提供俄烏戰爭所需軍火情資，今天就有一列火車從北韓駛入俄國。「北緯38度」並公布相關衛星影像。

路透社報導，監控北韓動態的華府智庫「北緯38度」（38 North）表示，這是近年來首次在這條路線上觀察到這樣的火車移動；不過俄國的獸醫業管單位2日報告，有一列載著馬匹的火車越過邊境進入北韓。

「北緯38度」指出：「透過影像無法確定這列火車目的為何，但時間點正好落在北韓據報向俄國出售武器及普遍預期兩國間將恢復貿易的時期。」

報告指出，北韓在2020年2月COVID-19疫情後關閉「圖們江友誼大橋」（朝俄友誼大橋），這是兩國間唯一的陸路通道。

報告表示，當地時間4日上午10時24分（台北時間4日上午9時24分）在北韓邊境端可見一組3節車廂的封閉式車廂，到下午1時10分似乎掛到俄國的火車頭後，距離軌道橋末端約200公尺。

火車頭和3節車廂下午2時29分出現在距邊境約2公里的俄國哈桑火車站（Khasan Station）軌道上，緊鄰的軌道停有3輛較小的有蓋車廂，也可能是貨櫃車上的貨櫃。

報告指出：「無法確定列車上的貨物是否正在搬移，這些列車停放的位置也可能互不相關。」（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111105