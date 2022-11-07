澳醫保公司Medibank970萬客戶個資被盜 拒付贖金

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（中央社雪梨7日綜合外電報導）澳洲首屈一指的民營健保公司Medibank今天表示，不會向最近駭入公司竊走客戶個資的犯罪分子支付贖金。這家公司約有970萬現在和過去的客戶資料被盜。

路透社報導，Medibank公布公司迄今為止的調查結果，證實駭客取得約970萬名過去和現在客戶的姓名、出生日期、地址、電話號碼和電子郵件地址。

最近澳洲網路安全問題激增，政府報告顯示每7分鐘就會發生1次網攻。

Medibank執行長科茲卡（David Koczkar）表示：「根據網路犯罪專家的廣泛建議，我們認為支付贖金確保駭客歸還客戶資料且不公布的可能性很低。」

科茲卡還說，支付贖金可能鼓勵駭客直接敲詐客戶，從而傷害更多人。Medibank重申，公司遭網攻期間業務營運正常，客戶繼續獲得醫療服務。

Medibank警告客戶必須保持警戒，因為犯罪分子可能會在網路上洩露個資或試圖直接聯繫客戶。

Medibank表示將委託外部審查，以從網攻中吸取教訓。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111107