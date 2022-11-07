更多編輯台推薦新聞：
影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍
運動

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象
國際

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳
運動

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

澳醫保公司Medibank970萬客戶個資被盜 拒付贖金

2022/11/7 12:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨7日綜合外電報導）澳洲首屈一指的民營健保公司Medibank今天表示，不會向最近駭入公司竊走客戶個資的犯罪分子支付贖金。這家公司約有970萬現在和過去的客戶資料被盜。

路透社報導，Medibank公布公司迄今為止的調查結果，證實駭客取得約970萬名過去和現在客戶的姓名、出生日期、地址、電話號碼和電子郵件地址。

最近澳洲網路安全問題激增，政府報告顯示每7分鐘就會發生1次網攻。

Medibank執行長科茲卡（David Koczkar）表示：「根據網路犯罪專家的廣泛建議，我們認為支付贖金確保駭客歸還客戶資料且不公布的可能性很低。」

科茲卡還說，支付贖金可能鼓勵駭客直接敲詐客戶，從而傷害更多人。Medibank重申，公司遭網攻期間業務營運正常，客戶繼續獲得醫療服務。

Medibank警告客戶必須保持警戒，因為犯罪分子可能會在網路上洩露個資或試圖直接聯繫客戶。

Medibank表示將委託外部審查，以從網攻中吸取教訓。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111107

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族