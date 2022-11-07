金正恩所贈豐山犬 南韓前總統文在寅擬放棄飼養

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韓國前總統文在寅（右）7日宣布，由於現任總統不支持，他計畫放棄北韓領導人金正恩在2018年「文金會」後當作禮物贈送給他的一對白色豐山犬。圖為2018年文在寅與妻子金正淑抱著北韓贈送豐山犬生出的小狗。（南韓總統府via路透社）

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（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國前總統文在寅今天宣布，由於現任總統不支持，他計畫放棄北韓領導人金正恩在2018年「文金會」後當作禮物贈送給他的一對白色豐山犬。

路透社報導，金正恩2018年第3次文金會後贈送文在寅2隻豐山犬（Pungsan dogs），其中母犬名為哥米（Gomi），公犬名為松江（Song Kang），文在寅一直在官邸飼養這兩隻狗。今年5月他卸任時，將狗狗帶回私宅繼續飼養。

豐山犬原產於北韓咸鏡南道豐山。由於牠們是高峰會談的禮物，因此在法律上被認定為總統府檔案館的國有財產，飼料等費用由國家預算支付。不過，文在寅辦公室表示，在與檔案館和內政部協商後，他被委託為狗狗的看護人，這是一項史無前例的決定。

檔案館和內政部曾嘗試推動一項法律修正案，以促成包括提供財務支持的行動。但是，文在寅辦公室表示，因為受到來自現任總統尹錫悅政府「不明原因的反對」，這項努力最終宣告失敗。

文在寅辦公室在臉書發文表示：「對將這兩隻豐山犬委託給前總統文在寅照顧，總統府似乎抱持負面態度。」

辦公室指出：「如果是這樣的話，我們沒有意見，因為這類管理委託是基於雙方的善意…但這個結局讓人遺憾，因為牠們是由他養大、也有感情的動物夥伴。」

尹錫悅辦公室則否認阻礙相關計畫，表示各機關仍在討論，總統辦公室並未涉及此事。

朝鮮日報（Chosun Ilbo）今天引述不具名政府和國會官員說法報導，對是否要向文在寅提供每月約250萬韓元（約新台幣5萬7000元）的犬隻相關補貼，目前仍有爭議。（譯者：施施/核稿：陳政一）1111107