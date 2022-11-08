美控海地黑幫首腦共謀擄人 懸賞300萬美元追緝

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國今天就一批涉及綁架美國人的海地幫派首腦公布相關刑事指控，並懸賞高達300萬美元（約新台幣9600萬元）要將他們緝拿歸案。

7名遭美國起訴的海地人中，有3人被控參與2021年發生在海地首都太子港（Port-au-Prince）附近的綁架案，當時有16名基督教傳教士及其家屬遭綁架，其中5名人質獲釋，其餘人質在被關押兩個月後於同年12月逃脫。

綜合法新社與路透社報導，29歲的桑裘（Lanmo Sanjou）、近30歲的史蒂芬生（Jermaine Stephenson）和36歲的殷諾森（Vitel'homme Innocent）被控共謀劫持人質。

桑裘和史蒂芬生據稱是海地幫派400 Mawozo的首腦，而殷諾森據稱是Kraze Barye幫派老大。

美國司法部各懸賞100萬美元要緝拿這3人，據信3人目前人在海地境內。

美方今天也宣布對另外4名海地幫派老大提出指控，因為他們在海地綁架另外5名美國公民；受害者在支付贖金後獲釋。

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）透過聲明指出：「今天公布的指控是在提醒，當犯罪分子以美國公民為目標下手時，FBI有能力在海外將他們追拿到案。」

聯合國安理會上個月一致通過一套制裁辦法，針對恐嚇民眾的海地幫派祭出制裁。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1111108