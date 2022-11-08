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輝達證實為中國特製新先進晶片 符合美出口管制

2022/11/8 13:14（11/8 14:40 更新）
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美國晶片商輝達8日證實，正向中國提供符合出口管制規定的先進晶片。（路透社）
美國晶片商輝達8日證實，正向中國提供符合出口管制規定的先進晶片。（路透社）
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（中央社加州奧克蘭7日綜合外電報導）美國晶片商輝達（Nvidia）今天證實，公司正向中國提供符合美國出口管制規定的先進晶片。美國為防中國取得先進技術，最近訂定這項規定。

路透社報導，中國電腦商廣告自家產品搭載這款新晶片後，輝達做出上述回應。

這款代號A800的晶片，是美國半導體公司第一款為遵守美國新貿易法規打造的先進處理器。輝達先前已經表示，這項出口管制可能讓公司損失數以億計美元營收。

美國上月初頒布新規，禁止出口可被中國晶片商用於生產先進晶片的先進微型晶片和設備，希望藉此打擊中國半導體業及軍事發展。

輝達和超微（Advanced Micro Devices Inc）8月底皆表示，他們的先進晶片都被美國商務部列入出口管制清單，輝達資料中心晶片A100也在其中。而輝達A800能替代A100，兩者皆是圖形處理器（GPU）。

這類先進晶片價格每塊上看數千美元。

輝達向路透社發出的聲明說，第3季投產的輝達A800 GPU，是為中國客戶推出的輝達A100 GPU替代品，A800符合美國政府縮小出口管制的測試，無法藉由程式修改來超越美國標準。

輝達婉拒透露，是否曾就這款新晶片向商務部諮詢，商務部發言人也婉拒評論。

中國主要伺服器製造商至少有兩個網站顯示產品使用A800晶片，其中一款產品先前的行銷資料顯示它是使用A100晶片。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111108

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