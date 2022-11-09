尼泊爾6.6強震 已知至少6人喪命[影]
2022/11/9 11:13（11/9 11:49 更新）
尼泊爾9日發生規模6.6的強震，已造成至少6人死亡。（圖取自美國地質調查所網頁earthquake.usgs.gov）
（中央社加德滿都9日綜合外電報導）尼泊爾官員表示，今早規模6.6的強震已造成至少6人死亡，並在遠西的多蒂區（Doti）震垮數棟住宅。
路透社報導，多蒂區警方表示有8間住宅倒塌，並有另外5人受到重傷。
尼泊爾地震中心將地震規模定為6.6；歐洲地中海地震中心（EMSC）認定的地震規模則為5.6。
地震震央在緊鄰印度北方省（Uttar Pradesh）的尼泊爾西部城市畢里希特（Pilibhit）東北方158公里處，震源深度約為10公里。
根據印度電視台（India TV）等媒體及記者報導，地震搖晃劇烈，連印度首都新德里（New Delhi）和周遭地區都感受到搖晃。
印度國家地震中心（National Center for Seismology）將地震規模定在6.3。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111109
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