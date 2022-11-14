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葉倫：軍火網絡援俄採購 美國實施新制裁

2022/11/14 14:01
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（中央社印尼努沙杜阿14日綜合外電報導）美國財政部部長葉倫（Janet Yellen）表示，美國將對一個跨國的個人和企業網絡實施新制裁，這個網絡致力於為俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭採購軍事技術。

路透社報導，葉倫在印尼峇里島20國集團（G20）峰會場邊告訴記者，將針對14名個人和28個實體實施制裁，包括金融機構，但她拒絕透露有關這些個人和實體所在地的細節。她說，今天稍晚將發布相關聲明。

葉倫告訴記者：「這是我們透過制裁和出口管制，來打擊俄羅斯為戰爭投入的努力，並拒絕提供其所需設備的部分舉措。」

她拒絕提供有關制裁將針對哪些技術，以中斷俄羅斯採購軍備等細節。

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美國財政部已針對俄羅斯主要軍工企業實施制裁，商務部也已切斷用於俄羅斯部分軍事硬體的美國製零組件和美國技術出口。葉倫說，這些制裁已經對烏克蘭戰事產生影響。

俄羅斯已設法向伊朗採購無人機，用於攻擊烏克蘭的城市和電力基礎設施。伊朗軍事實體和工業早已因德黑蘭的核發展計畫，受到美國嚴厲制裁，目前尚不清楚這些制裁是否與購買無人機彈藥有關。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1111114

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