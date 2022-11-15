日美聯合軍演期間 3架共機經沖繩周邊往返太平洋

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（中央社東京15日綜合外電報導）就在日美舉行大規模聯合軍演之際，包括無人機在內的3架共機11月14日經日本沖繩周邊空域往返太平洋，推測可能是對軍演進行情蒐。日本航空自衛隊戰機緊急升空因應。

日本共同社報導，日本政府防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）11月14日公布，中共1架BZK-005偵察型無人機、1架運-9情報蒐集機及1架運-9巡邏機，從14日上午到下午間飛越日本沖繩本島與宮古島間空域，往來東海與太平洋。

防衛省表示，這3架共機進入太平洋後，從沖繩本島東側北上，之後再沿原航線飛返東海。日本航空自衛隊戰機緊急升空因應。

報導指出，日本自衛隊跟美軍從11月10日到19日，正在日本鹿兒島縣到沖繩縣間的西南群島等地，舉行大規模的「利劍」（Keen Sword）聯合軍演。防衛省將在分析中國意圖的同時，密切關注後續動向。

日本放送協會（NHK）報導，由於日美正在舉行聯合軍演，防衛省相關人士表示，3架共機有可能是進行情蒐等任務。

這次是防衛省第6次公布有中國無人機，或推測是中國無人機在日本周邊空域飛行，防衛省將在分析共機飛行目的同時持續進行警戒監視。

另外，產經新聞報導，日美11月14日對媒體公開這場利劍聯合軍演。

聯合軍演假想台灣發生事態等情況，在鹿兒島及沖繩兩縣的離島等地舉行。這次軍演還有包括澳洲、加拿大及英國，首度各自派遣機艦參與部分科目演習。這場利劍軍演意圖牽制強化進出海洋的中國。

日本自衛隊統合幕僚長山崎幸二與駐日美軍司令魯普（Ricky N. Rupp），11月14日登上正部署於西南群島海域的日本護衛艦出雲號舉行聯合記者會。

談到演習地點以西南群島為主，山崎說，為了確立毫無漏洞的防衛態勢，這次演習選在日本西南地區舉行非常具有意義。

這次是日美第16度舉行利劍軍演，雙方總計動員兵力約3萬6000人、艦艇約30艘、航機約270架投入。雙方也預定11月18日將首度在沖繩縣與那國島實施聯合軍演。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1111115