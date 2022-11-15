日本鬆綁邊境 10月入境外國人為去年同期40倍

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（中央社東京15日綜合外電報導）根據日本官方統計，今年10月共有約45萬名外國人申請入境日本，是去年同期的40倍以上，其中以觀光目的入境近29萬人，較9月大幅成長。

富士新聞網報導，日本政府出入國居留管理廳表示，今年10月約有45萬4500名外國人新申請入境日本，是去年同期約1萬1000人的逾40倍。

如果跟今年9月的約14萬6300人相比，10月申請入境人數也成長逾3倍。

不過，日本TBS電視台報導，若是跟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2019年10月220萬人入境相比，今年10月入境的45萬名外國人，大約只回復到過往兩成左右水準。

今年10月申請入境外國人當中，以觀光目的入境的有約28萬8900人，是今年9月約1萬9000人的15倍以上，呈現大幅成長。

這種情況可能跟日本政府今年10月11日鬆綁邊境管控措施，開放外國觀光客入境自由行等有關，因此，可以預料今年11月外國觀光客人數仍將持續增加。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111115