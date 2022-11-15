伊斯坦堡爆炸傷亡慘 再掀土耳其與庫德族新仇舊恨

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伊斯坦堡鬧區獨立大街13日發生爆炸，造成6人死亡，都是土耳其公民。獨立大街是熱鬧的購物觀光地區，有路面電車行駛經過。圖攝於4月8日 中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年11月15日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡15日專電）伊斯坦堡鬧區13日發生爆炸，造成6死、逾80人傷。土耳其政府表示，爆炸案是庫德族好戰分子所為，使庫德工人黨與土耳其的長年衝突、美國與土耳其的齟齬，以及瑞典入北約等問題再度浮上檯面。

伊斯坦堡貝伊奧盧區（Beyoglu）的獨立大街（Istiklal Avenue）為遊客必去景點之一，13日下午發生爆炸。社群媒體推特（Twitter）上轉傳的影片可見，獨立大街一處傳出巨響，接著冒出火光。另一段影片則顯示爆炸地點焦黑一片，數名成人及孩童倒地不起，衣物滲出血，其他民眾驚慌逃離。

伊斯坦堡警方昨天發布聲明指出，目前已經拘留46人，並查明敘利亞婦女艾巴希爾（Ahlam Albashir）是幕後黑手，稱艾巴希爾接受偵訊時坦承收到敘利亞庫德民主聯盟黨（PYD）的指令。

土耳其認為PYD是庫德工人黨（PKK）的分支。庫德工人黨（PKK）發布聲明否認與此次爆炸案有關，並表示不會攻擊平民。

「庫德族」一詞，向來牽動土耳其敏感國安神經，更左右土耳其對外關係。

庫德族是中東主要族裔之一，人數眾多，卻沒有自己的國土，散居於土耳其、伊朗、敘利亞及亞美尼亞等地。第一次世界大戰鄂圖曼土耳其帝國瓦解後，許多庫德人推動建國，但隨中東地區遭瓜分，庫德人心心念念的獨立國家始終未能出現。

庫德族工人黨自1984年起發起反抗土耳其政府的行動，超過4萬人在衝突中喪生。土耳其與庫德族長期失和，因此視庫德族武裝力量在土國南部崛起是一大威脅。近年美國在打擊恐怖組織伊斯蘭國（IS）的戰役中與庫德族的部隊合作，對土耳其而言，更有如肉中刺，也是雙邊多年來的齟齬。

土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）昨天譴責「窩藏恐怖組織」的國家，並且特別點名美國，稱華府對土耳其表達哀悼之舉就像「殺手總是第一個到達案發現場」。

庫德族如今也牽涉到俄烏戰爭下的北大西洋公約組織（NATO）東擴。俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典打破多年「軍事不結盟」傳統，轉而支持加入北約。北約成員土耳其起身反對，特別指瑞典窩藏非法的庫德武裝分子。芬蘭和瑞典已與土耳其交涉多次，到目前為止，仍不見土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）有意讓步。

對於伊斯坦堡居民而言，13日的爆炸是種提醒，代表多年前的危險事件不遠。爆炸發生時，當地居民烏蘇茲（Hasan Ozsut）估計自己當時距離現場450多公尺左右，當時他看到約4個人躺在地上，許多人正拔腿逃離。

60歲的烏蘇茲是名酪農，他在獨立大街販售產品，爆炸後想去店內看看農產品損壞狀況，但警察、消防員及救護車已趕至現場，他無法靠近查看。

烏蘇茲昨天對美國全國公共電台（NPR）說，能成為獨立大街的商家之一，讓他相當自豪。許多人將這條大道視為伊斯坦堡的心臟。但他也知道，每回遇上這樣的事情，民眾自然會避而遠之。年底假期將至，他也思忖商家是否會難度過這季，「這實際上是對土耳其經濟投下一顆炸彈」。

烏蘇茲和其他伊斯坦堡居民視這起爆炸為過去恐怖攻擊再現。

2017年元旦，伊斯坦堡高檔夜店Reina慶祝新年時，槍手據報扮成耶誕老人闖入進行恐怖攻擊，造成至少39死、近80人受傷。2003年，伊斯坦堡2座猶太教堂、英國領事館和英國跨國銀行匯豐銀行（HSBC）1家分行發生自殺汽車炸彈攻擊，釀成慘重死傷。

美國譴責13日的爆炸事件，並將之形容為「暴力行為」。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）於記者會上說，「我們與我們的北約盟友肩並肩站在一起」。

根據土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency），土國指派5名檢察官調查爆炸事件。

索魯重申艾爾段的承諾，矢言將歹徒繩之以法，並嚴厲打擊對土耳其及其公民實施恐怖主義者。（編輯：周永捷）1111115