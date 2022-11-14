伊斯坦堡爆炸6死81傷 土耳其：庫德族好戰分子所為

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伊斯坦堡鬧區獨立大街13日發生爆炸。土耳其內政部長索魯14日表示，庫德族好戰分子是這起爆炸攻擊的幕後黑手。圖為13日爆炸案後警方封鎖街道。（路透社）

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（中央社伊斯坦堡14日綜合外電報導）伊斯坦堡鬧區獨立大街昨天發生爆炸，造成至少6人死亡。土耳其內政部長索魯今天表示，庫德族好戰分子是這起爆炸攻擊的幕後黑手，並表示警方已逮捕炸彈客在內的22名犯嫌。

土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）今天告訴國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）：「放置炸彈的犯嫌已被逮捕。」

「根據我們的調查發現，恐怖組織庫德族工人黨（Kurdistan Workers' Party, PKK）是幕後黑手。」

路透社報導，索魯表示，這起爆炸攻擊事件的命令，是從敘利亞北部科巴尼（Kobani）地區下達。

索魯表示：「我們評估，攻擊指令由科巴尼地區下達。」他還指出，放置炸彈的嫌犯穿越敘利亞北部城市阿夫林（Afrin）。土耳其部隊近年來派兵進入敘利亞北部打擊庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）。

索魯還說：「執行這起攻擊行動和放置炸彈者已被逮捕。」

伊斯坦堡警方表示，目前已經逮捕和伊斯坦堡鬧區爆炸相關人46人，其中包括涉嫌放置炸彈的敘利亞婦女艾巴希爾（Ahlam Albashir）。

這名婦女接受初步偵訊時表示，她在敘利亞接受庫德族好戰分子訓練，經由敘利亞西北部的阿夫林地區進入土耳其。

土耳其一名高階官員表示，土耳其當局認為執行伊斯坦堡炸彈攻擊行動者和庫德族好戰分子有關聯，但他們不排除和激進組織伊斯蘭國（Islanmic State）有關係。

這名官員告訴路透社，初步調查指向這名炸彈客和庫德族工人黨有關聯。

電視新聞報導畫面可以看到似乎是一名女子將一個包裹放置在獨立大街（Istiklal Street）的花圃下方。獨立大街是熱鬧的購物觀光地區，有路面電車行駛經過。

當局表示，這起事件造成至少6死，81人受傷。傷者中5人目前還在加護病房，其中2人情況危急。目前總計31人還在醫院接受治療。6名死者中都是土耳其公民。

影片來源：FRANCE 24 English

法新社報導，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）已抵達印尼峇里島，準備參加20國集團（G20）峰會。

艾爾段在啟程前表示，這是一起「惡意攻擊」。

艾爾段在記者會上表示：「倘若我們肯定的說這是一起恐怖攻擊，可能不妥，但從初步跡象來看，這有恐怖攻擊的嫌疑。」

土耳其2019年三度派兵進入敘利亞北部打擊人民保衛軍。土耳其總統艾爾段表示，土耳其今年將再鎖定人民保衛軍。土耳其表示，人民保衛軍是庫德族工人黨（PKK）的分支。

庫德族工人黨自1984年起發起反抗土耳其政府的行動，超過4萬人在衝突中喪生。土耳其、歐洲聯盟（EU）和美國將庫德族工人黨視為恐怖組織。

包括亞塞拜然、英國、埃及、希臘、義大利、巴基斯坦和烏克蘭等國紛紛譴責這起炸彈攻擊事件，並向罹難者家屬表達哀悼之意。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111114