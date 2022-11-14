伊斯坦堡爆炸6死81傷 土耳其副總統：疑為恐攻

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡13日專電）土耳其伊斯坦堡今天發生爆炸事件，造成6死及81傷，成為這座城市2016年來首起重大炸彈爆炸事件。副總統歐克台指出，就目前看來，這似乎是恐怖攻擊。

伊斯坦堡貝伊奧盧區（Beyoglu）的獨立大街（Istiklal Avenue）為遊客必去景點之一，假日更是人潮洶湧。當地時間13日下午4時20分左右發生爆炸後，數台救護車緊急駛往現場，警方也迅速封鎖大街。

當地民眾晚間對中央社記者表示，警方高壓水砲待命，禁止任何人進入獨立大街。

社群媒體推特（Twitter）上轉傳的影片可見，獨立大街一處傳出巨響，接著冒出火光。另一段影片則顯示爆炸地點焦黑一片，數人倒地不起，衣物滲出血，其他民眾驚慌逃離。

路透社報導，一架直升機飛越現場，多輛救護車停在附近的塔克辛廣場（Taksim）。土耳其紅新月會（Turkish Red Crescent）指出，血袋正送到附近醫院。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於記者會上表示，一如以往，以恐怖主義擊敗土耳其及土耳其人民的行為如今以失敗告終，往後也不會成功。「我們的人民可以放心，攻擊事件的肇事者將受到應有的懲罰」。他也指出，初步資訊顯示，一名女性涉案。

他還說：「如果我們說這一定是恐怖主義，那可能有誤。」但是根據地方首長提供的初步事態發展及第一手情報，這有恐怖主義的跡象。

土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，副總統歐克台（Fuat Oktay）指出，爆炸事件造成6死及81傷。

他說，就目前看來，這似乎是恐怖攻擊，因為歹徒引爆炸彈，「我們認為她是一名女性。我們已經失去了6人，其中4人在現場喪生。81人受傷，2人傷勢嚴重」。

45歲的厄庫斯（Mehmet Akus）是獨立大街一間餐廳的員工，他對路透社說：「當我聽到爆炸聲時，我被嚇呆了，人們都僵住了，看著彼此。然後大家開始跑。你還能怎麼做呢？」

「我的親戚打電話給我，他們知道我在獨立大街工作。我告訴他們我沒事」。

目前雖然沒有人承認犯案，但伊斯坦堡和其他土耳其城市過去曾是伊斯蘭國（Islamic State）聖戰士、庫德族好戰分子及其他團體的攻擊目標。

2016年6月28日，伊斯坦堡阿塔圖克機場（Ataturk Airport）遭遇槍手和炸彈攻擊，造成47人喪命，逾200人受傷。同年12月10日，伊斯坦堡一座足球場發生兩枚炸彈連環爆炸案，造成44人死亡，166人受傷，庫德族好戰組織「庫德自由之鷹」（TAK） 宣稱犯案。

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希臘、義大利、埃及、烏克蘭、亞塞拜然及巴基斯坦等國紛紛譴責這起攻擊事件，並對遇難者表達哀悼。歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）也推文說，他在「可怕的消息」傳出後，向受害者表示哀悼。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）推文向土耳其民眾表達「最深切的哀悼」，並說北約與盟友土耳其同在。（編輯：陳彥鈞）1111114