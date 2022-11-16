亞洲動物基金注資 助越南大叻省終結騎象體驗

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（中央社記者陳家倫河內16日專電）大叻省是全越南大象數量最多的省分，當地旅遊業者多年來靠著提供騎大象體驗維生。自11月起到2026年底，當地有關業者將獲得亞洲動物基金的資金支持，盼讓騎大象活動走入歷史。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，大叻省（Dak Lak）已經同意花550億越南盾（約新台幣7000萬元）協助當地旅遊景點對大象更為友善，並終結騎大象的剝削動物行為。

大象保育、動物救援和森林保護管理中心主任陳春福（Tran Xuan Phuoc）表示，這筆資金來自亞洲動物基金（Animals Asia Foundation），此外也會分一些給各個大象照顧中心。

這筆資金將從今年11月開始撥款，直到2026年12月。

大叻省與亞洲動物基金去年12月簽署協議，要將仰賴提供騎大象體驗的旅遊產業與一些嚴重衝擊越南大象生存福祉的活動逐步淘汰。

另一方面，大叻省將改以提供友善大象的旅遊服務來保護大象。亞洲動物基金的資金可以用來彌補業者與象夫的損失，並且支持他們展開新的商業模式。

大叻省大象保育中心表示，大叻省目前養殖與野生的大象僅存140頭，與1980年相較驟減90%。

多年來，大叻省靠著提供與大象有關的系列旅遊行程聞名於世，包括讓旅客看大象游泳、看大象踢足球與遊行，這些活動遭外界批評為剝削動物。

亞洲動物基金自2004年起與大叻省大象保育中心合作，派遣國際專家提供大象照顧與管理所需的健康檢查與相關技術諮詢。（編輯：周永捷）1111116