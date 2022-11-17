國安風險 倫敦要求中資出售英國最大晶圓廠86%股權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國政府今天以國家安全為由，勒令中資公司安世半導體（Nexperia）出售英國最大晶片廠至少86%股權，此舉可能激怒北京。

法新社報導，英國政府發言人在聲明中說，經過「細部國安評估」，商務大臣夏普斯（Grant Shapps）阻止安世半導體完全吃下位於威爾斯港市紐波特的紐波特晶圓製造廠（Newport Wafer Fab）。安世半導體是中國企業聞泰科技持有的荷蘭事業。

發言人說，夏普斯要求安世半導體出售至少86%的紐波特晶圓製造廠股權，「以防可能的國安風險」。

英國政府表示，在紐波特晶圓製造廠重新引入的化合物半導體活動，所產生的科技和專業技術可能引發國安風險，這些活動恐削弱英國實力。

安世半導體最初擁有紐波特晶圓製造廠14%股權，2021年7月持股比例提高到100%，隨後更名為Nexperia Newport Limited（NNL）。在倫敦和北京關係日益緊張，以及對中國公司海外投資審查越來越嚴格的情況下，這項收購英國頂尖工業資產的交易在英國引發政治抗議。

安世半導體表示，無法接受國安疑慮的說法，且之前兩次安全審查都未發現足以中止收購的國安理由。

英國1項允許政府審查敏感產業收購和投資、必要時得以阻止的新法1月生效後，今年稍早宣布針對2021年紐波特晶圓製造廠收購案進行審查。

新法可回溯至2020年11月之後完成的交易案。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111117