與習近平互動大不同 杜魯道雙手緊握張忠謀親切問候

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台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀（右）17日晚間出席亞太經合會（APEC）經濟領袖歡迎晚宴，加拿大總理杜魯道（左）向張忠謀親切問候致意。（代表團提供）中央社記者曾智怡傳真 111年11月18日

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（中央社記者曾智怡曼谷18日電）台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀伉儷昨天晚間出席APEC經濟領袖歡迎晚宴（AELM Gala Dinner）。剛因中國國家主席習近平當面指責而引發熱議的加拿大總理杜魯道也在現場，他雙手緊握張忠謀，親切致意。

睽違4年，2022 APEC經濟領袖會議在泰國曼谷恢復實體舉行，張忠謀夫婦昨天傍晚抵達曼谷下榻飯店後，晚間出席亞太經濟合作會議（APEC）主辦的經濟領袖歡迎晚宴，張忠謀和美國國務卿布林肯比鄰而坐，兩人密切交談。

此外，日前中國國家主席習近平在20國集團（G20）高峰會期間，當面指責加拿大總理杜魯道，說他不該洩漏兩人在場邊閉門會談內容，甚至罕見公開展露惱怒表情，瞬間在國際間引發熱議，加國專家和前外交官認為，習近平的舉動不僅令人驚訝，也凸顯出他對杜魯道的輕視與不尊重。

不同於與習近平的互動，昨天晚宴現場，張忠謀和杜魯道有短暫交流，根據代表團提供照片，杜魯道露出親切笑容，雙手緊握張忠謀，張忠謀也和他握手致意。（編輯：林淑媛）1111118