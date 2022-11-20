中國農村男女失衡 臨時居住證變相囚禁脫北女性

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統一媽聯合會代表、脫北者金政亞表示，中國近年出現的「臨時居住證」制度並非正式認可脫北者難民身分，反而是讓脫北者活在強制北送恐懼中的枷鎖。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年11月20日

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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）中國農村拐賣女性狀況已不是新聞，對於更窮困、年紀漸長卻始終娶不到媳婦的農村「剩男」來說，售價較低的脫北女性顯然也是選擇。最新報告指出，在當地需求推波助瀾下，公安自行發給的「臨時居住證」，讓與中國男性結婚的脫北女性處境更為艱困。

與北韓接壤的中國一向是脫北者逃離北韓時最常選擇的路線，但因與北韓的友好關係，中國政府並不承認脫北者的難民身份，而將非法穿越邊境的脫北者視為非法移民一律遣返。但在政府「睜一隻眼閉一隻眼」的陰暗角落，仍有許多脫北女性被困在中國各地農村。

長期為脫北女性爭取人權保障的南韓脫北者人權團體「統一媽聯合會」，日前就脫北女性現況公布最新調查，221名現居中國的受訪脫北女性中，超過8成曾因人口買賣與中國男性同居或結婚，與現在丈夫是因人口買賣成婚的受訪者占57.7%。

2006年脫北抵達中國的統一媽代表金政亞回憶，她被賣到中國某處農村時，看到當地男性將娶媳婦視為莫大的光榮，「連娶一個脫北女性都好像考上大學一樣值得驕傲，讓我非常驚訝」，後來發現中國農村有許多到了40、50多歲都還娶不到老婆的男人，「而中國女人又太貴了」。

傳宗接代的傳統觀念壓力，加上有限經濟能力，沒錢卻希望逃離北韓、不得已選擇被賣到中國的脫北女性就成了中國農村男性的最佳選擇。

這些在中國算是黑戶的脫北女性生活見不得光，難以逃離夫家掌握，近年興起的「臨時居住證」制度更成為隨時可能將她們送回北韓的「鐐銬」。

金政亞2009年從中國逃到南韓前從未聽過臨時居住證，2017、2018年才斷斷續續聽說。發給臨時居住證並非中國政府認證的官方做法，不具中國戶籍效力。根據調查，這項制度最早起源於中國某個以漢族為主的省份，當地約有100名脫北女性，漢族居民向公安反應，若將脫北女性都強制北送，甚至可能讓中國人無法傳宗接代，因此才開始實施。

根據在中國的脫北女性證詞，目前至少有6個省份自行發給臨時居住證，程序與費用並不一致，費用大約5000至8000人民幣，若當地經濟狀況不佳，公安可能主動找上門，以將中國丈夫關入監獄等理由，要脅脫北女性付錢申辦臨時居住證。

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取得臨時居住證後，非法居留在中國的脫北女性可以在公安管轄區內活動及工作，但僅限搭乘計程車及公車，不能搭火車或飛機，也無法去醫院看病，每個月必須上繳手機2到3次，讓公安檢查是否曾與南韓人聯絡。

「有人猜測，臨時居住證是否可能是中國政府將承認脫北者身分的徵兆」，金政亞說，「根據證詞，當地公安曾親口向脫北女性表示，『取得中國國籍是不可能的，別做夢了』、『金正恩答應了，習近平才有可能允許』」，在臨時居住證制度下無所遁形的脫北女性，因此陷入更深的恐懼。（編輯：廖漢原）1111120