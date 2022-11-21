博通併購威睿案 遭英國監管當局盯上
2022/11/21 21:57
（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國競爭及市場管理局今天表示，該局目前正審查美國晶片製造商博通公司（Broadcom Inc）以610億美元收購雲端運算公司威睿（VMware Inc）一案，是否會造成競爭大幅減少。
路透社報導，今年5月公布的博通購併威睿案是今年以來全球規模第二大收購案，僅次於微軟公司（Microsoft Corp）以687億美元買下美國電玩巨擘動視暴雪公司（Activision Blizzard Inc.）的交易案。這顯示博通企圖擴展業務版圖，將觸角伸向企業軟體事業。這起併購案也有待歐盟反托拉斯主管機關批准。
科技公司購併案總是吸引世界各地監管機關以放大鏡詳細審查，主要是憂心過多市場力量掌握在幾家科技大廠手中，以及大公司可能透過收購讓新創公司關門大吉。
英國競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority）邀請各方利害關係人在12月6日以前提供意見，以利該局評估是否針對這起購併案展開正式調查。
博通和威睿皆未立即回應路透社記者的評論請求。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1111121
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