土耳其：已打擊伊拉克和敘利亞近500個庫德族目標

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（中央社伊斯坦堡23日綜合外電報導）土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）今天表示，土耳其軍方針對伊拉克和敘利亞境內的庫德族發動空襲，打擊近500個庫德族武裝分子目標。

法新社報導，土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu）援引艾卡的話說，「截至目前已打擊了471個目標，行動中並消滅了254名恐怖分子。」

土耳其20日展開「爪劍行動」（Operation Claw-Sword），空襲敘利亞和伊拉克境內的庫德族武裝分子目標。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天不顧國際壓力，威脅將動用「戰車和軍人」對敘利亞發起地面行動。

土耳其伊斯坦堡於11月13日發生爆炸事件，造成6人死亡、81人受傷。土耳其將此事歸咎於庫德工人黨（PKK），並發動空襲作為報復。

伊斯坦堡爆炸案是繼2015年至2017年土耳其發生一連串爆炸攻擊事件後，5年來最致命的一次攻擊。名列歐美恐怖組織黑名單的PKK否認涉案。（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1111123