越南首度辦國際國防展 俄烏戰爭下擴大軍購管道

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（中央社記者陳家倫河內24日專電）越南12月初將首度舉辦國際國防展覽，俄、美、印等30國參展。越方表示，COVID-19疫情與俄烏戰爭對越南國防工業的生產供應帶來很大影響，辦展目的之一就是要多樣化軍購管道。

「2022年越南國際國防展覽」12月8日至10日在河內市舉行，越南、俄羅斯、美國、印度、日本、韓國、新加坡等30國共計170個單位與企業登記參展。越南國防部今天舉行會報，並邀請越南國內外媒體採訪。

越南國防工業總局副政委阮越雄（Nguyen Viet Hung）表示，這次展覽區域總面積逾5萬平方公尺。此外，根據簡報，目前包括俄國在內已有45個代表團正式報名前來越南訪問並觀展，但美國與中國不在列。

阮越雄指出，展覽目的在加強和擴大越南國防領域的國際對外合作關係及互信；向國際友人和國內民眾推廣與宣傳由越南國防工業生產的武器和裝備、設備，以及技術能力與潛力等；為各國擴大國防工業合作與商機創造便利條件。

他還說，要加強越南國防工業的國際合作，多樣化採購、技術轉讓合作管道，以生產滿足武裝力量需求的技術和後勤裝備、設備；此外，也要了解全球國防武器發展趨勢，為軍隊採購、改進武器與裝備、設備提出建議，尋求越南國防產品的出口商機。

面對媒體詢問為何要多樣化武器採購管道時，阮越雄表示，與世界上其他國家一樣，越南近期受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情很大的影響，特別是俄羅斯和烏克蘭之間的衝突也對越南國防工業生產物資供應市場帶來很大衝擊。

他說，因此若只依賴一個國家或區域來採購物資裝備、設備和國防工業裝備、設備，將對國防生產及保護國家的任務帶來很多困難。所以在各關係中多樣化、多邊化，尤其是國防關係，是非常必要的。

中國這次缺席參展也未組團前來觀展引發現場媒體關注。越南國防部對外局副局長范孟勝（Pham Manh Thang）說明，美、印、中沒有代表團來訪問，但美、印有展出產品。越南都有邀請各夥伴，有的國家沒回覆，有些因忙碌而不能參加。

阮越雄表示，越南這次將展出包括國防部與公安部相關單位所研製的產品。此外，越南人民軍隊空軍和特工部隊也有表演，還會舉辦各項研討會與交流簽署儀式，9日下午起也將開放民眾參觀。

他強調，越南透過這次展覽積累經驗，未來朝向每2年舉辦一次「越南國際國防展覽」的方向努力，並將在慶祝越南人民軍隊成立80週年之際舉辦2024年「越南國際國防展覽」。（編輯：陳惠珍）1111124