印度智庫對話 防長重申支持區域自由開放法治

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（中央社記者林行健新德里25日專電）印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）今天在一場智庫舉辦的海事議題對話中重申，印度支持自由、開放及法治的印度太平洋區域，並強調這對全球經濟發展至關重要。

印度海軍知識夥伴「國家海事基金會」（NMF）主辦的2022年印度太平洋區域對話（IPRD-2022），23日在德里登場，為期3天，約800名與會外交官、軍官、學者與專家就區域海事議題交換想法。

根據印度國防部的新聞稿，辛赫今天以貴賓身分發表主題演說時，闡述了印度總理莫迪（Narendra Modi）於2018年在新加坡「香格里拉對話」上提出的「印度太平洋倡議」（IPOI），以及印度的印度太平洋願景。

辛赫說，印度支持自由、開放、法治與具包容性的印太區域，安全與繁榮應是區內所有國家的共同追求目標，強調印度不會把自身的發展建立在他國的損失上。

他並未點名批評任何國家，但在昨天的場次，現場問答焦點多圍繞於中國在南海區域的擴張，以及對台灣海空域的騷擾。

辛赫強調，對話是解決爭議、歧見以及打造區域秩序的「唯一文明機制」，並形容加強各國之間的貿易、連結性、能力建構以及基礎設施合作，是促成友誼與互惠的有效方式。

另方面，印度海軍參謀長庫瑪（R. Hari Kumar）今天重申印度捍衛海事利益的決心，並樂見印度逐漸被許多國家視為安全夥伴，特別是在印度洋區域。

印度太平洋區域對話（IPRD）是一年一度的盛會，今年已是第4屆，中華民國駐印度副代表陳牧民也受邀參加昨天的場次，擔任小組與談人。（編輯：黃自強）1111125