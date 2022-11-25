歐盟理事會主席訪中 外媒：歐盟對中立場現分歧

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（中央社台北25日電）英媒金融時報報導，歐盟理事會主席米歇爾將於12月1日到北京與中國國家主席習近平會面，米歇爾此行很可能會強調歐盟各國對於如何處理與中國的關係存在分歧。

金融時報（Financial Times）報導，這次米歇爾（Charles Michel）與習近平會面，是自2018年以來歐盟理事會主席首次訪問中國，並指目前中國與西方國家關係處於敏感時刻，尤其是中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，對台灣的立場及對香港的打壓等。

報導表示，米歇爾與習近平會晤前，歐盟領導人上月就如何在習近平日益強硬的政策和美中之間競爭加深下，調整歐盟與中國的關係進行了戰略討論。

報導引述米歇爾辦公室表示，在地緣政治和經濟環境緊張下，此次會面對歐盟和中國來說都是一個及時的接觸機會，歐盟和中國領導人將討論全球挑戰以及共同關心的話題。

報導表示，此前美國總統拜登與習近平會面後，拜登表示正在尋求負責任地處理與北京的關係。在美國堅持其強硬立場的壓力下，歐盟正在重新考慮與中國的關係，目的是在經濟上減少對中國的依賴。美國和鷹派歐盟國家認為這是歐洲經濟的一個主要弱點。

報導表示，米歇爾在此前在印尼舉行的20國峰會（G20）上表明，歐盟需要「再平衡」與中國的關係，但互相傾聽、彼此更了解都相當重要。

米歇爾在10月時曾表示，人權、氣候變化、經濟關係及全球健康議題很可能是這次米歇爾與習近平會面會談及的議題。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1111125