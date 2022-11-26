示威期間為政府喉舌 伊朗法斯社遭駭客攻擊

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（中央社德黑蘭26日綜合外電報導）伊朗法斯通訊社（Fars news agency）今天表示遭到駭客入侵，服務中斷。法斯社是庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引爆示威潮後，伊朗官方的主要發聲管道之一。

22歲的艾米尼今年9月涉嫌違反基於伊斯蘭教律法（Sharia law）的嚴格女性著裝規定被捕，並於拘留期間死亡，之後伊朗各地爆發抗議浪潮。

法新社報導，法斯社表示網站於昨天晚間因為「複雜的駭客與網路攻擊行動」而癱瘓。

法斯社今天在社群平台Telegram官方帳號發布聲明稱，「要排除可能的漏洞…可能會影響公司的部分服務長達數天」。

聲明也稱，「幾乎每天都有來自不同國家，針對法斯社的駭客攻擊，包括來自被占領的領土（以色列）」。

名為「黑色賞金」（Black Reward）的駭客組織10月21日表示手上握有伊朗核子計畫相關文件，並要求釋放所有政治犯，以及遭到逮捕的示威人士。

「黑色賞金」下達的24小時期限過後，據稱已在社群網站公布相關資料，包括一段在所謂伊朗核設施拍攝的短片，以及相關文件。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1111126