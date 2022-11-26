義大利南部伊斯契亞島大雨引發土石流 恐釀多死

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義大利媒體26日報導，義國南部伊斯契亞島北部小鎮卡薩米喬拉泰爾梅因大雨引發一場土石流。（路透社）

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（中央社羅馬26日綜合外電報導）義大利媒體今天報導，義國南部伊斯契亞島（Ischia）北部小鎮卡薩米喬拉泰爾梅因大雨引發一場土石流。據報導當地至少已8死，但義國內政部長稱尚無經證實的死訊。

法新社報導，義大利的媒體與緊急救難單位表示，今天清晨在卡薩米喬拉泰爾梅（Casamicciola Terme）爆發一波泥流從山坡向下滑動，至少吞沒一棟房屋，並將數輛車掃進海中。

義大利艾吉新聞社（AGI）報導，義國副總理暨基礎建設部長薩爾維尼（Matteo Salvini）表示：「伊斯契亞發生的土石流證實有8人死亡。」

但義大利內政部長皮耶多西（Matteo Piantedosi）指稱，當地目前未有經證實的死訊。稍早有新聞報導說，有13人通報失蹤，但並無官方出面證實消息。

義大利安莎通訊社（ANSA）報導，失蹤者包括一對夫妻和他們的新生兒，這一家3口住在土石流爆發地點附近。

義大利消防單位表示，泥巴將一間房屋淹沒，有一車被掃進海裡，車上2人皆獲救。

消防單位還說，距離最近的大城市那不勒斯（Naples）已派出援助，但天候不佳使得援助難以抵達伊斯契亞島。

義大利民防局在推特（Twitter）發布最新消息表示：「搜尋失蹤者及疏散、協助面臨危險民眾的工作持續進行。天氣情況使得救援工作依舊複雜。」

地方當局已要求島上居民留在屋內，以免妨礙救援工作。

義大利總理辦公室發布聲明表示，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）正在密切關注情況，並向受影響民眾表達關懷之意。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1111126