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首頁 / 國際

古巴經濟危機加劇 中國承諾捐贈1億美元

2022/11/27 12:17
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（中央社哈瓦那26日綜合外電報導）古巴副總理希爾．費南德茲（Alejandro Gil Fernandez）今天表示，中國已捐1億美元給古巴，協助古巴度過因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而雪上加霜的經濟危機。

法新社報導，古巴國家主席狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）罕見出訪，並於訪中行程結束後獲得這筆捐助。

中國國家主席習近平和狄亞士-卡奈昨天會面後，希爾．費南德茲告訴古巴國家電視台，「中國提供約1億美元捐款」。

兼任古巴經濟部長的希爾．費南德茲表示，這筆款項將用在「優先要務」上。古巴正遭受30年來最嚴重的經濟危機衝擊。

狄亞士-卡奈昨晚結束對中國的訪問後，繼續進行全球訪問，旨在取得對古巴的援助，改善屢屢故障、導致頻繁停電的電力系統。狄亞士-卡奈這次還將訪問土耳其和俄羅斯。

希爾．費南德茲表示，兩國領導人還討論古巴對中國積欠的「債務問題」，但沒有具體說明債務規模。

希爾．費南德茲說：「我們的總統解釋我們所面臨的情況，中國對此表示理解。我們正在尋求雙方都能接受的方案來規劃和重組債務。」

中國是古巴第2大貿易夥伴，僅次於委內瑞拉。中國和委內瑞拉都是古巴強大的政治盟友。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111127

#希爾．費南德茲
#古巴
#狄亞士-卡奈
狄亞士-卡奈
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