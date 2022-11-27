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人口普查訴求獲滿足 玻利維亞示威36天終落幕

2022/11/27 14:59（11/27 15:52 更新）
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圖為10月27日玻利維亞示威者上街抗議。（路透社）
圖為10月27日玻利維亞示威者上街抗議。（路透社）
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（中央社玻利維亞拉巴斯26日綜合外電報導）歷經數週社會動盪之後，在玻利維亞經濟中心聖克魯斯（Santa Cruz）進行、以重新舉行人口普查為訴求的示威今天落幕。玻國左派政府預定2024年3月進行人口普查。

法新社報導，眾議院今天通過2024年進行人口普查後，持續36天、造成多人死亡的示威活動落幕。

除了普查日期定案，法案也承諾修訂政府支出項目，並在2025年總統大選前分配國會席次。

聖克魯斯（Santa Cruz）10月22日以封路展開示威活動，示威者要求總統阿爾斯（Luis Arce）在2023年進行人口普查，因為經費和國會席次的分配都得由各區人口數來決定。

聖克魯斯是反阿爾斯政府的中間偏右勢力大本營，這裡的許多人認為，現行根據2012年普查的人口計算對他們的省分不利，也擔心席次分配不會在2025年選舉前及時更新。

但政府以不可能來得及為由拒絕在2023年普查，提議2024年3月進行普查。

這36天的示威共造成4人死亡、70多人受傷，示威期間，執政黨的支持者與反對者多次爆發衝突。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1111127

#聖克魯斯
#阿爾斯
#國會
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