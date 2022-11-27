更多編輯台推薦新聞：
2022九合一選舉開票結果 縣市長完整當選名單
政治

2022九合一選舉開票結果 縣市長完整當選名單

九合一選舉 各縣市議員完整當選名單
政治

九合一選舉 各縣市議員完整當選名單

阿根廷一掃爆冷輸球陰霾 梅西進球與出賽數追平馬拉度納
運動

阿根廷一掃爆冷輸球陰霾 梅西進球與出賽數追平馬拉度納

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
九合一選舉民進黨挫敗 日學者小笠原欣幸：台灣民意對權力獨大求取平衡
首頁 / 國際

日本擬大增5年防衛經費 協調編列逾40兆日圓

2022/11/27 17:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）日本政府與執政黨已就5年防衛經費編列逾40兆日圓為方向展開協調，希望在第5年的2027年度時，防衛經費加上安全保障相關經費後能達成占國內生產毛額（GDP）逾2%目標。

日本讀賣新聞報導，不只一位日本政府與執政黨相關人士透露上述訊息。日本「中期防衛力整備計畫」（簡稱中期防）明定5年內自衛隊應列裝的裝備與經費總額，這次將併同「國家安全保障戰略」及「防衛計畫大綱」，在今年底前完成修訂。

現行中期防的5年防衛經費總額約27兆4700億日圓（約新台幣6兆1073億元），日本政府為徹底強化防衛能力，預料將大幅提高編列金額。

日本政府防衛省針對下一期中期防的防衛經費總額提出約48兆日圓的數字，但財務省認為應在約35兆日圓較適當。防衛大臣濱田靖一與財務大臣鈴木俊一，將就金額進行協商。

執政的自民黨內曾任防衛大臣的人士認為，「這個金額不能低於40兆日圓」，這個看法已成黨內主流看法。日本政府考量黨的意見，且對內對外都已表達強化防衛能力決心的情況下，也傾向認為必須編列超過40兆日圓。

日本2022年度的防衛經費約5兆4000億日圓，2023年度來到6兆日圓，目前方向是到2027年度止，每年都會較前一年來得增加。依日本現在的經濟規模，GDP的2%大約是11兆日圓。

自民黨內以國防議員為主的人士也主張，中期防5年防衛經費應編列超過45兆日圓，日本政府跟執政黨預計在12月上旬前決定出大致金額。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111127

#日本
#自民黨
#濱田靖一
濱田靖一
回應北韓試射飛彈 南韓與美國進行聯合空軍演習 日美外交國防2加2會談 擬2023年1月舉行
鈴木俊一
10月投逾6兆日圓干預匯市 日政府：有一定效果 日本上週可能投入5.5兆日圓干預匯市 規模創新高
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族