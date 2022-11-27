日本擬大增5年防衛經費 協調編列逾40兆日圓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）日本政府與執政黨已就5年防衛經費編列逾40兆日圓為方向展開協調，希望在第5年的2027年度時，防衛經費加上安全保障相關經費後能達成占國內生產毛額（GDP）逾2%目標。

日本讀賣新聞報導，不只一位日本政府與執政黨相關人士透露上述訊息。日本「中期防衛力整備計畫」（簡稱中期防）明定5年內自衛隊應列裝的裝備與經費總額，這次將併同「國家安全保障戰略」及「防衛計畫大綱」，在今年底前完成修訂。

現行中期防的5年防衛經費總額約27兆4700億日圓（約新台幣6兆1073億元），日本政府為徹底強化防衛能力，預料將大幅提高編列金額。

日本政府防衛省針對下一期中期防的防衛經費總額提出約48兆日圓的數字，但財務省認為應在約35兆日圓較適當。防衛大臣濱田靖一與財務大臣鈴木俊一，將就金額進行協商。

執政的自民黨內曾任防衛大臣的人士認為，「這個金額不能低於40兆日圓」，這個看法已成黨內主流看法。日本政府考量黨的意見，且對內對外都已表達強化防衛能力決心的情況下，也傾向認為必須編列超過40兆日圓。

日本2022年度的防衛經費約5兆4000億日圓，2023年度來到6兆日圓，目前方向是到2027年度止，每年都會較前一年來得增加。依日本現在的經濟規模，GDP的2%大約是11兆日圓。

自民黨內以國防議員為主的人士也主張，中期防5年防衛經費應編列超過45兆日圓，日本政府跟執政黨預計在12月上旬前決定出大致金額。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111127