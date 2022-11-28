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遭恐攻風險降低 澳洲8年來首度調降恐怖威脅等級

2022/11/28 12:29
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（中央社雪梨28日綜合外電報導）澳洲8年來首度將恐怖主義威脅等級從「極有可能」調降至「有可能」，理由是極端分子攻擊的風險降低。

路透社報導，澳洲安全情報組織（ASIO）2014年上調威脅等級，是因為據信當時有許多澳洲人在海外與伊斯蘭激進組織並肩作戰，以及在伊拉克或敘利亞轉變成激進分子的公民可能發動恐攻。

澳洲安全情報組織表示，促使威脅等級上升的因素不再存在，或者僅以較小的程度持續存在。

澳洲安全情報組織總監勃吉斯（Mike Burgess）告訴記者：「雖然澳洲仍然是潛在的恐怖分子目標，但意圖在本土發動攻擊的極端分子愈來愈少。」

然而，勃吉斯說，這項改變並不意味所有恐怖威脅都已根除。

他補充說：「未來12個月內，仍有人可能會在澳洲死於恐怖分子之手。當然，（我們）將夜以繼日工作以防這種情況發生。」

上個月，工黨（Labor）政府決定從敘利亞難民營接回4名澳洲婦女和她們的13名子女，恢復一項受到反對派「自由黨-國家黨聯盟」（Liberal-National）批評具爭議的計畫。

勃吉斯表示，激進伊斯蘭組織的海外網絡、能力和吸引力已經下降，因為他們在澳洲獲得的支持正在減弱，但尚未消失。

「儘管澳洲安全情報組織在決定調降恐怖主義威脅等級時已將所有因素列入考量，但我幾乎可以保證，未來某個時候仍須再次調升。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1111128

#勃吉斯
#澳洲
#澳洲安全情報組織
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