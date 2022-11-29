泰國總理：今年經濟成長率預測在2.7%到3.2%

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（中央社記者呂欣憓曼谷29日專電）泰國總理帕拉育預測泰國今年的經濟成長率將落在2.7%到3.2%之間，他並表示泰國將在生物循環和綠色（BCG）經濟模式下，加強成為區域的電動車、數位經濟和創新科技發展中心。

泰國總理府今天發布新聞稿指出，帕拉育（Prayut Chan-o-cha）昨天在總理府和美國東協商會（U.S. - ASEAN Business Council,USABC）來自6個產業共43間企業的代表見面。

帕拉育指出，泰國已經準備好迎接新的貿易和投資機會，也準備和美國私部門合作，促進強勁的經濟成長，在生物循環和綠色（BCG）經濟模式下，泰國私部門特別是中小企業，在科技和創新的加持下，將讓泰國成為區域的科技和創新投資樞紐。

帕拉育在會面中向這些企業代表表示，泰國今年的經濟成長率預估會落在2.7%到3.2%之間。

面對疫情後的新秩序，帕拉育提出3點經濟發展的新方向，第一點是促進平衡的經濟，泰國政府正在促進能源轉型以及綠色經濟成長，而且希望得到私部門的支持，讓泰國成為區域的電動車製造中心，並加強減少溫室氣體排放的專業知識和技術。

第二點是加強競爭型的經濟，泰國已經準備好加強供應鏈，讓泰國成為區域的投資和貿易中心；第三點是促進附加價值高的經濟，泰國透過數位創新發展以及投資數位產業，持續讓經濟轉型成為數位經濟。

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帕拉育指出，泰國和美國明年將慶祝建交 190週年，兩國的經濟將繼續繁榮發展，美國東協商會代表則表示，此次拜訪泰國是為了展現美國企業對於投資東南亞地區的強大承諾。

美國東協商會成員表示會透過環境友善的能源和產品，支持泰國的生物循環和綠色經濟模式，他們認為泰國有機會成為區域的電動車、醫療、創意和數位經濟投資中心，並承諾願意協助加強勞工的技術，來迎接未來的擴大投資。（編輯：黃自強）1111129